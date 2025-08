Previsão do tempo: fim de semana em Pernambuco terá temperaturas amenas e possibilidade de chuva fraca

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A previsão do tempo para esta sexta-feira (1º) e fim de semana é de chuvas fracas em quase todas as regiões de Pernambuco, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). As pancadas previstas devem ser isoladas e de baixa intensidade, não impedindo quem quer curtir a praia, passear em parques ou fazer outras atividades ao ar livre.

Chuva fraca no Grande Recife, Zonas da Mata e Agreste

Nesta sexta (1º), a Apac aponta tendência de chuva fraca na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Norte e Sul e Agreste. Já o Sertão de Pernambuco e o Sertão do São Francisco seguem com previsão de tempo seco.

No sábado (2), a RMR e a Mata Sul podem registrar chuvas fracas a moderadas, enquanto as demais regiões seguem com instabilidade leve. O Sertão do São Francisco deve ter apenas pancadas fracas no fim do dia. O domingo (3) deve repetir o padrão: pancadas fracas a moderadas em parte do Agreste, Mata Norte, Mata Sul e RMR. No Sertão, a chuva tende a ser fraca.

Tempo firme em boa parte do Sertão

Mesmo com variação de nuvens, o tempo permanece mais firme no Sertão de Pernambuco, como em Serra Talhada, que registra mínimas de 17°C e máximas de até 30°C. Em Petrolina, as temperaturas sobem ainda mais, podendo chegar aos 31°C.

A previsão se mantém estável também para o Agreste, com termômetros entre 17°C e 26°C em Garanhuns. Já o Recife deve oscilar entre 22°C e 27°C ao longo do fim de semana.

Dá para aproveitar o fim de semana?

Para quem está no litoral, o tempo nublado não deve atrapalhar totalmente os planos de sair de casa. As praias podem ser uma boa opção, especialmente no início das manhãs, quando a precipitação deve ser menor. No interior, passeios em parques, feiras e atrações ao ar livre seguem viáveis, com atenção apenas às pancadas isoladas.

A Apac reforça que, mesmo com pancadas leves, os cuidados em áreas de risco devem ser mantidos.

