Pernambuco lança editais com R$ 22 milhões para ciência e inovação

O Governo de Pernambuco lançou, nesta quarta-feira (30), três editais voltados para as áreas de ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento regional, com investimento da ordem de R$ 22 milhões.

Duas dessas iniciativas integram o Programa Institutos Pernambucanos de Ciência, Tecnologia e Inovação (IPECTIs), com aporte de R$ 4 milhões cada, voltadas para projetos focados no enfrentamento à violência e no acolhimento à neurodiversidade na infância e juventude.

A terceira seleção pública direciona R$ 14 milhões à modernização e ampliação de laboratórios multiusuários, além da preservação de acervos científicos.

Redes cooperativas e desafios estratégicos



As propostas vinculadas ao IPECTIs têm como objetivo incentivar a formação de redes cooperativas e multidisciplinares, reunindo academia, setor produtivo e sociedade civil em torno de soluções para desafios estratégicos do estado.

As linhas de pesquisa estão sendo definidas em articulação com as secretarias estaduais de Defesa Social e Saúde, assegurando alinhamento com as demandas reais do território. Atualmente, Pernambuco já conta com dois institutos em funcionamento: um dedicado a Energias Renováveis e Descarbonização; outro, a Cidades Inteligentes e Resilientes.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, destacou que as iniciativas fazem parte do programa Inova PE, que prevê um investimento total de R$ 1 bilhão. “Desde o lançamento do programa, já foram destinados mais de R$ 50 milhões apenas por meio dessas oportunidades de fomento. Isso mostra que o desenvolvimento econômico e as transformações que desejamos para Pernambuco passam, necessariamente, pela ciência, tecnologia e inovação”, afirmou.

Apoio à infraestrutura científica



A terceira oportunidade de financiamento tem como foco o fortalecimento da infraestrutura de pesquisa no estado. O objetivo é garantir melhores condições para a realização de estudos de alto impacto, por meio da manutenção e expansão de laboratórios multiusuários, além da preservação de acervos relevantes para a memória científica de Pernambuco.

Desse total, 30% dos recursos serão destinados a instituições localizadas no interior e 30% para propostas lideradas por mulheres.

As submissões devem se enquadrar em uma das quatro faixas de apoio, com prazos de execução de até 24 meses:

Faixa A : até R$ 1 milhão para aquisição e manutenção de equipamentos;

: até R$ 1 milhão para aquisição e manutenção de equipamentos; Faixa B : até R$ 500 mil para os mesmos fins;

: até R$ 500 mil para os mesmos fins; Faixa C : até R$ 200 mil, exclusivamente para manutenção;

: até R$ 200 mil, exclusivamente para manutenção; Faixa D: até R$ 200 mil para acreditação de laboratórios.

Os detalhes completos estão disponíveis no site da Facepe (www.facepe.br). As oportunidades são voltadas a pesquisadores vinculados a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação sediadas em Pernambuco.