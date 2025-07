Governo de Pernambuco lança R$ 22 milhões em editais para pesquisa em segurança, saúde e laboratórios; saiba como concorrer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O Governo de Pernambuco lançou, nesta quarta-feira (30), três novos editais que somam R$ 22 milhões em investimentos para projetos de ciência, tecnologia e inovação no estado. O anúncio foi feito pela governadora Raquel Lyra, em solenidade no Palácio do Campo das Princesas.

Segundo a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, esses editais fazem parte do programa Inova PE, que prevê um investimento de R$ 1 bilhão na área.

"Desde então, já foram destinados mais de R$ 50 milhões apenas em editais. Isso demonstra que o desenvolvimento econômico e as transformações que queremos para Pernambuco só serão possíveis com a ciência, a tecnologia e a inovação como pilares centrais", destacou.

As chamadas públicas serão operadas pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe).

Do total, R$ 8 milhões serão destinados à criação de dois novos Institutos Pernambucanos de Ciência, Tecnologia e Inovação (IPECTIs). Cada um receberá R$ 4 milhões para formar redes de pesquisa multidisciplinares em temas considerados estratégicos:

Combate à violência;

Neurodiversidade na infância e juventude.

Esses novos institutos se juntam a outros dois já em andamento, focados em Energias Renováveis e Cidades Inteligentes.

R$ 14 milhões para laboratórios e acervos

O terceiro e maior edital destina R$ 14 milhões para a modernização e ampliação de laboratórios multiusuários e para a preservação de acervos científicos em Pernambuco.

Uma novidade importante nesta chamada é a reserva de recursos para descentralização e equidade: 30% do valor total será destinado a instituições localizadas no interior do estado, e outros 30% para projetos liderados por mulheres pesquisadoras.

"Tivemos o apoio integrado de várias secretarias do Estado e, assim, construímos editais consistentes que vão atender diversas demandas da pesquisa e da sociedade pernambucana", frisou a presidente da Facepe, Fernanda Pimentel.

As propostas para este edital poderão ser submetidas em quatro faixas de financiamento, que variam de R$ 200 mil a R$ 1 milhão.

Os editais completos estarão disponíveis no site da Facepe (www.facepe.br) e são voltados a pesquisadores vinculados a instituições de ciência e tecnologia sediadas em Pernambuco.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC