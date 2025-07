Pernambuco passa a oferecer vacina contra hepatite A para público que faz uso da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco passou a oferecer a vacina contra hepatite A para usuários da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), seguindo recomendação do Ministério da Saúde. A medida visa prevenir surtos da doença entre adultos que utilizam a PrEP para prevenir o HIV. A implementação foi publicada, nesta quarta-feira (30), no Diário Oficial.

Atualmente, em Pernambuco, 6.455 pessoas fazem uso da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV, e estão elegíveis à imunização contra a hepatite A.

Além de possuir um caráter de transmissão por via sexual, este tipo de hepatite também pode ser transmitida após a ingestão de água e alimentos contaminados.

Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, usuários com indicação de PrEP apresentam maiores taxas de hepatite A, e a inclusão da vacina contra a doença para esses usuários visa ampliar a cobertura vacinal e reduzir as consequências da doença nesta população, como também contribui para evitar novos surtos e mitigar a propagação do vírus.

"A vacina é segura e eficaz, oferece uma proteção duradoura. Importante destacar ainda que existe a oferta de vacinação com outros imunizantes para esse público, como HPV, observando sempre o aconselhamento de práticas sexuais mais seguras”, destacou a superintendente de Imunizações do Estado, Magda Costa.

Esquema de vacinação

A vacinação contra a hepatite A em usuários de PrEP deve ser realizada em esquema de duas doses. A situação vacinal de cada usuário será analisada previamente.

Para aqueles que não possuem histórico vacinal, são indicadas duas doses do imunizante com intervalos de 6 meses entre elas.

Como e quem pode se vacinar?

Para buscar a vacina não é necessária uma validação especializada, a apresentação da receita de PrEP é suficiente para comprovar a indicação junto ao profissional de saúde.

Para as pessoas com 18 anos e mais o imunizante deverá ser aplicado nos Serviços de Atenção Especializada (SAE), onde o usuário já realiza a dispensação do medicamento de forma regular.

Já para a população de 15 a 17 anos, que fazem uso da Profilaxia, o imunizante pediátrico continuará sendo disponibilizado nas unidades de saúde e postos de vacinação da rede municipal de saúde. Para a população que não faz uso da PrEp, a imunização contra a hepatite A está disponível no Sistema Único de Saúde.

A dose da vacina é recomendada para crianças aos 15 meses, podendo ser aplicada até 5 anos incompletos e pessoas com imunodeficiências.

