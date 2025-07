IA desenvolvida por universidade brasileira pode agilizar diagnóstico de enfisema e câncer de pulmão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da Agência Brasil

Uma ferramenta de inteligência artificial (IA) desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF) pode se tornar uma aliada importante na detecção precoce de enfisema pulmonar e câncer de pulmão — duas doenças graves, muitas vezes assintomáticas nos estágios iniciais.

Batizada de ChestFinder, a tecnologia é treinada para identificar padrões em exames de tomografia computadorizada, cruzando imagens e laudos anteriores de outros pacientes para sugerir possíveis alterações que mereçam atenção médica.

O projeto, iniciado há cerca de dois anos no Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói, no Rio de Janeiro, tem apresentado resultados promissores. De acordo com os responsáveis pelo estudo, o sistema demonstrou alta sensibilidade e acurácia ao identificar sinais precoces das doenças respiratórias.

Leia Também Do laboratório ao consultório: a transformação da medicina pela inteligência artificial

Suporte ao diagnóstico precoce

"É importante ressaltar que a ferramenta não fornece um diagnóstico, ela apresenta uma possível indicação que deve ser avaliada por um profissional. Entretanto, já com essa indicação, pacientes poderão ser encaminhados para acompanhamento especializado de forma mais rápida, o que ajuda na elaboração de diagnósticos precoces", explica o professor Daniel de Oliveira, do Instituto de Computação da UFF.

Segundo ele, o objetivo é que o ChestFinder esteja disponível em repositório público, para que hospitais com arquivos digitalizados de exames e laudos possam utilizá-lo gratuitamente. Além disso, o sistema permite que médicos busquem exames semelhantes ao de um determinado paciente, ampliando as possibilidades de análise comparativa dentro do contexto clínico.

Achados incidentais podem ganhar novo valor

Outra vantagem da tecnologia é a detecção de doenças mesmo quando elas não são o foco principal do exame. “Em qualquer serviço de diagnóstico por imagem onde o paciente realizou o exame de tomografia computadorizada de tórax, o resultado pode apresentar como achado incidental o enfisema ou nódulo suspeito. Por exemplo, serviços de emergência, onde esses achados não são o foco principal do exame”, explica a professora Cristina Asvolins, do Departamento de Radiologia da UFF.

Segundo ela, além de aumentar as chances de descoberta precoce, o uso da IA pode reduzir custos com tratamentos, que tendem a ser mais simples e eficazes quando a doença é diagnosticada no início.

Inteligência artificial na saúde: inovação que transforma o cuidado

Prevenção e impacto na saúde pública

O câncer de pulmão é um dos mais letais do mundo, em grande parte por ser descoberto tardiamente. Já o enfisema, uma das manifestações da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), também costuma evoluir de forma silenciosa e comprometer a qualidade de vida de quem convive com ele. Ambas as condições têm o fumo como principal fator de risco.

“O vício do fumo do tabaco é um complexo problema de saúde pública, econômico e social, e qualquer intervenção que possa contribuir para melhoria no diagnóstico será benéfico para a saúde da população. Descobrir um câncer, por exemplo, como de pulmão, numa fase inicial onde existe possibilidade de tratamento, traz muitos benefícios para o paciente e para a rede de saúde, seja pública ou privada”, reforça Cristina.