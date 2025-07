Morango do amor: Conselho de Odontologia emite alerta sobre danos à saúde bucal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O “morango do amor” se tornou viral nas redes sociais. O doce combina a fruta in natura, brigadeiro e uma crosta crocante de caramelo. No entanto, cirurgiões-dentistas têm alertado para os riscos do consumo, sobretudo para pessoas que usam aparelhos ortodônticos, próteses, facetas ou que tenham restaurações dentárias.

A casca caramelizada, semelhante à das tradicionais maçãs do amor, pode causar desde fraturas até deslocamento de dispositivos odontológicos.

Nas redes, não faltam vídeos de usuários exibindo dentes quebrados ou próteses arrancadas após uma mordida mal calculada.

Diante da repercussão, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) divulgou orientações por meio do programa CFO Esclarece.

Riscos vão de fraturas dentárias a danos em próteses

A principal ameaça à saúde bucal está na dureza da casquinha de açúcar que envolve o morango. De acordo com o CFO, morder diretamente o doce com os dentes da frente pode provocar fraturas, especialmente em casos de dentes com restaurações.

A recomendação é que, se for consumir o “morango do amor”, o ideal é utilizar uma faca para quebrar o caramelo em pequenos pedaços.

Assim, é possível colocar fragmentos menores na boca e usar os dentes molares — mais apropriados para a trituração de alimentos duros.

Quem usa aparelhos ou próteses deve evitar o doce

A textura pegajosa do caramelo representa um risco ainda maior para pacientes com aparelhos ortodônticos, facetas, lentes, próteses fixas ou removíveis.

Nesses casos, o alimento pode se prender aos dispositivos, causando sua ruptura ou deslocamento.

Segundo o CFO, os danos podem ser irreversíveis e, em algumas situações, provocar lesões dentro da boca.

“A indicação dos cirurgiões-dentistas é que esses pacientes não consumam o ‘morango do amor’, assim como outros alimentos com características semelhantes”, alerta o texto do programa CFO Esclarece. Qualquer acidente deve ser tratado com urgência.

Açúcar em excesso favorece o aparecimento de cáries

Além da questão mecânica, o doce concentra uma grande quantidade de açúcar, o que favorece o desenvolvimento de cáries.

O acúmulo de resíduos grudentos como o caramelo, aliado à escovação inadequada, agrava o risco.

Após consumir o doce, o conselho reforça que a escovação e limpeza com fio dental é necessária.

