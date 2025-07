Raquel Lyra reúne parte dos prefeitos do Grande Recife. Interlocutor de João Campos esclarece que ele não foi chamado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Reunião junto à Governadora contou com oito dos nove aliados políticos que ocupam as prefeituras de municípios da Região Metropolitana do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Em compromisso fora da agenda oficial, a Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), se reuniu com oito dos nove prefeitos da Região Metropolitana do Recife (RMR) que fazem parte da sua base política, no Palácio do Campo das Princesas, nesta terça-feira (29). Convite para o encontro não se estendeu ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), e aliados, segundo informou um interlocutor do socialista.

Entre os presentes, estavam: Mirella Almeida (PSD), de Olinda; Elcione Ramos (PSD), de Igarassu; Ramos (PSD), do Paulista; Diego Cabral (Republicanos), de Camaragibe; Mano Medeiros (PL), de Jaboatão dos Guararapes; Edmilson Cupertino (PP), de Moreno; Jogli Uchôa (PSD), de Araçoiaba; e Paulo Galvão (PSD), de Itamaracá.

O JC tentou esclarecimento do governo do Estado sobre os convites e pauta do encontro, sem obter resposta. "O objetivo é um só, minha gente, seguir avançando com diálogo, parcerias, pautas administrativas e investimentos que já estão mudando a vida de milhares de pernambucanos", disse Raquel em publicação no Instagram.

"Cada cidade tem seus próprios desafios e nenhuma precisa enfrentá-los sozinha. Pernambuco tem uma governadora que governa junto, que escuta, apoia", completou.

Entre os prefeitos da base aliada política da governadora, apenas Junior de Irmã Teca (PSD), prefeito de Itapissuma, não esteve presente. Por outro lado, exaltou a gestora nos comentários da publicação: "A melhor governadora que o litoral norte já teve".



Páginas de redes sociais que fazem defesa de Raquel Lyra aproveitaram para criticar a suposta ausência de João Campos no encontro para o qual ele não teria sido convidado.

Além de João Campos e de Júnior Júnior de Irmã Teca, estiveram ausentes da reunião: Lula Cabral (Solidariedade), do Cabo de Santo Agostinho; Flávio Gadelha (PSB), de Abreu e Lima; Carlos Santana (Republicanos), de Ipojuca; e Vinícius Labanca (PSB), de São Lourenço da Mata.

João Campos realizou agenda na Cohab



O prefeito João Campos esteve no bairro da Cohab, na Zona Sul, nesta terça-feira (29), para inaugurar a requalificação de duas ruas, a Sepetiba e a Piassabussu. As obras, que incluíram drenagem e pavimentação, tiveram um investimento total de R$ 423 mil e fazem parte do programa Rua Tinindo.

O prefeito João Campos (PSB) marcou presença na inauguração da requalificação das ruas Sepetiba e a Piassabussu, no bairro da Cohab, na Zona Sul do Recife - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Durante o evento, o prefeito aproveitou para anunciar novos projetos e reforçar sua postura política. Campos adiantou que o projeto do parque municipal do Ibura está em "fase acelerada" para ser lançado no segundo semestre.

João Campos também aproveitou para alfinetar adversários políticos: "A população não vai me ver gastando tempo brigando com pessoas, eu prefiro ganhar tempo pensando em soluções para a cidade", afirmou.