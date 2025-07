Hospital dos Servidores registra aumento nas cirurgias gerais e amplia acesso a procedimentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Unidade pública de saúde no Recife amplia atendimentos cirúrgicos com modernização do centro cirúrgico e reforço da equipe médica

No segundo trimestre de 2025, o Hospital dos Servidores do Estado (HSE), localizado no bairro do Espinheiro, no Recife, realizou 325 cirurgias gerais — número 16,9% superior ao registrado no mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 278 procedimentos.

O aumento está relacionado a uma série de fatores, como a realização de mutirões e a chegada de novos equipamentos, que possibilitaram maior capacidade operacional.

Procedimentos mais comuns

Entre as cirurgias mais demandadas estão aquelas relacionadas ao sistema digestivo, como procedimentos no fígado, pâncreas, estômago e vesícula, além da correção de hérnias da parede abdominal.

Muitas dessas intervenções têm sido realizadas por videolaparoscopia, técnica minimamente invasiva que proporciona recuperação mais rápida e menos complicações para o paciente. Também foram realizadas cirurgias para retirada de cistos sebáceos, lipomas e tratamento de hemorroidas.

A equipe do HSE que atua diretamente nas cirurgias gerais é composta por 10 profissionais, distribuídos em oito salas do bloco cirúrgico.

“Temos uma grande demanda no HSE, e estamos trabalhando cada vez mais para possibilitar a realização dos procedimentos, de forma mais eficiente e com equipamentos modernos, a fim de permitir bons resultados aos nossos pacientes”, afirma o médico Marconi Meira, chefe da Clínica de Cirurgia Geral do hospital.

Equipamentos modernos e ampliação da estrutura

A elevação no número de cirurgias também foi possível graças à reestruturação física e tecnológica do centro cirúrgico. Em 2024, o hospital recebeu novos equipamentos, entre eles nove mesas cirúrgicas, seis bombas de infusão, nove bisturis elétricos, duas torres completas para videocirurgia, além de bombas de anestesia venosa e aparelhos de ultrassom com doppler.

Com essa modernização, o HSE conseguiu ampliar sua capacidade de atendimento cirúrgico e oferecer melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde, além de mais segurança e agilidade nos procedimentos realizados.

Formação de cirurgiões

Desde 1994, o hospital mantém o programa de residência em cirurgia geral, credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e pelo Ministério da Educação (MEC). Anualmente, três médicos recém-formados são selecionados para participar da formação, operando sob a supervisão dos preceptores do serviço.

Além da residência em cirurgia, o HSE também oferece programas nas áreas de clínica médica, anestesiologia e, mais recentemente, geriatria. “Tem que ter qualificação técnica e teórico prática, ser objetivo, criterioso, resolutivo e com senso de julgamento”, resume Marconi Meira, que também é presidente da Comissão de Residência Médica e coordenador do internato em cirurgia no hospital.

O Dia do Cirurgião Geral, celebrado em 30 de julho, destaca a importância desses profissionais que atuam na linha de frente do atendimento hospitalar, especialmente em situações de urgência e emergência.