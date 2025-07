Pernambuco assume protagonismo na cirurgia plástica com a tendência global "Quiet Beauty"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Longe das transformações radicais, cresce a busca por resultados sutis, tecnológicos e que respeitam a aparência natural de cada paciente. Esse novo ideal estético, conhecido como “Quiet Beauty”, valoriza mudanças com “cara de não mudança” e se consolida como uma tendência global, além da forte presença nas redes sociais, onde os exageros dão espaço a conteúdos que promovem bem-estar, autenticidade e autoestima realista.

Tendência tem cenário positivo em Pernambuco

No Brasil, Pernambuco se destaca no cenário, por abraçar essa nova filosofia com excelência. Um dos nomes à frente desse movimento é o do cirurgião plástico Dr. Thiago Morais, especialista em contorno corporal ultra avançado e pioneiro na aquisição dos maquinários mais tecnológicos. Mesmo em procedimentos consagrados como lipoaspiração de alta definição e abdominoplastia, prioriza técnicas que suavizam cicatrizes e reduzem a aparência de intervenções, entregando resultados naturais, elegantes e com aparência de “trabalho bem feito”.

O Quiet Beauty representa isso: ''realçar a beleza de forma sutil, com harmonia e suavidade, como se o corpo sempre tivesse sido assim”, explica o médico Thiago Morais.

Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), os procedimentos focados em naturalidade cresceram 15% no mundo em 2023, com previsão de alta contínua de 8% ao ano até 2028. No Brasil, a procura por resultados sutis já impulsiona um crescimento de 18% ao ano.

“A busca por cirurgias que respeitam a anatomia individual tem crescido cada vez mais.