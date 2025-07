Pernambuco atrai R$ 364 milhões em investimentos, que vão gerar 492 empregos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Projetos incentivados por programas fiscais como Prodepe e Prodinp vão beneficiar o Estado com indústrias, centrais de distribuição e de importação

Empresas de diferentes setores vão investir cerca de R$ 364,2 milhões em Pernambuco nos próximos meses, com a criação de 492 novos empregos. Os projetos envolvem desde a ampliação de indústrias e importadoras atacadistas até a instalação de novas centrais de distribuição. A maior parte dos recursos e das vagas será destinada ao interior do Estado.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (30), durante a 132ª reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). No total, 44 projetos foram aprovados, sendo 18 industriais, nove voltados à importação e 17 relacionados à distribuição.

MONDELEZ EM VITÓRIA

Uma das maiores apostas é da multinacional Mondelez, que vai investir R$ 111,3 milhões na unidade de Vitória de Santo Antão, com expectativa de abrir 160 postos de trabalho. Sozinho, o interior vai receber R$ 342,5 milhões — 94% do total — e concentrar 66% das vagas anunciadas (326 empregos).

Segundo a Adepe, os incentivos fiscais foram concedidos por meio dos programas Prodepe e Proind, voltados a estimular o setor produtivo.

“Ver a maior parte desses investimentos indo para o interior reforça o compromisso com um desenvolvimento mais equilibrado e com a geração de oportunidades onde elas são mais necessárias”, afirmou Ana Luiza Ferreira, diretora-presidente da agência. “No acumulado de 2025, já somamos R$ 915,2 milhões em investimentos e 1.839 empregos previstos”, completou.

Importadoras e CDs

Dos 44 projetos aprovados, nove são de empresas importadoras, que devem movimentar R$ 60,6 milhões em importações anuais e contribuir com R$ 8,2 milhões em ICMS. Já as 17 novas centrais de distribuição previstas devem gerar cerca de R$ 1,4 bilhão em compras e transferências ao ano, com arrecadação de R$ 114,4 milhões para o Estado.

Próximos anúncios



Outros dois pacotes de investimentos devem ser divulgados ainda este ano — um em setembro e outro em dezembro. Em 2024, o Condic anunciou R$ 1 bilhão em investimentos, com geração de 3.517 empregos. No ano anterior, foram R$ 671 milhões e 3.183 vagas.