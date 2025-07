Após O Agente Secreto e com Guerreiros do Sol na tela, o ator Pernambucano Nivaldo Nascimento se prepara para gravação de uma nova série

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

“Prazeres Insanos - Paleontologia do Medo” está em fase de produção e passará por cidades como Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Santana do Cariri, Assaré e Aurora. O suspense feito no Ceará explora fósseis, romarias e elementos regionais em um thriller que busca imprimir a marca da “terrinha” em um gênero ainda pouco explorado pelas produções locais.

O ator Nivaldo Nascimento interpreta o enigmático Reitor Afonso, um professor que assume o cargo de reitor universitário enquanto carrega um vazio interno e uma inquietação. A trama acompanha sua investigação, junto a um ex-policial, de uma série de feminicídios ocorridos nas proximidades da universidade.

O próprio Nivaldo foi responsável pela escolha do elenco, realizando oficinas e encontros formativos com os atores. “Queremos vozes que traduzam a essência do Cariri”, afirma o artista. A série tem roteiro de Vaniele Oliveira e direção de Lamarck Dias, ambos naturais de Aurora (CE).

“É um trabalho grandioso com cinco episódios. Interpretar Afonso, personagem essencial da trama, é uma responsabilidade enorme. Estou presente nos cinco episódios e já escalado para uma possível segunda temporada”, diz Nivaldo.

Sobre a trama

A série traz referências diretas à religiosidade popular, musicalidade, reisado, penitentes e ao Padre Cícero. Os sítios arqueológicos cearenses também ganham destaque. O enredo acompanha Renato, um professor universitário e doutor em paleontologia, que vive isolado e se revela um feminicida em série. “A cultura do Cariri será personagem viva da trama”, afirma o diretor Lamarck Dias.

Exibição da série

A equipe negocia o pré-licenciamento e a coprodução com plataformas de streaming e canais nacionais, mas detalhes ainda estão sob sigilo. As filmagens estão previstas para começarem em agosto e a estreia está prevista para 2026.

Sobre o ator Nivaldo Nascimento

Nivaldo Nascimento é conhecido por sua entrega física e emocional, além da habilidade de interpretar com intensidade mesmo no silêncio. Atualmente, vive o personagem Rosendo em Guerreiros do Sol, série original da Globoplay, onde interpreta um dos coiteiros do bando de cangaceiros.

Sua trajetória inclui participações em O Som ao Redor e Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, além da produção espanhola Yucatán e da coprodução Going to do Brazil. Também atuou em Propriedade e O Agente Secreto, ambos disponíveis na Netflix — este último exibido no Festival de Cannes.

Com uma carreira em expansão, Nivaldo se consolida como um dos grandes talentos nordestinos no audiovisual brasileiro.