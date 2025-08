Horóscopo, 04/08: O céu favorece produtividade e boas decisões no campo financeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A segunda-feira, dia 04 de agosto, chega com um clima energético e promissor para todos os signos.

Áries

Segunda-feira cheia de estímulos para iniciar novos projetos! Mudanças positivas estão chegando e afetarão positivamente trabalho, finanças e vida pessoal. Sucesso nos estudos e na busca pelo amor também! Esteja pronto para um encontro inesperado com sua alma gêmea. Astral incrível para os relacionamentos. Vamos começar a semana com tudo!

Cor: VIOLETA Palpite: 40, 32, 58

Touro

Comece a semana próspero financeiramente, com oportunidades para resolver questões importantes e negociações vantajosas. No âmbito profissional, concentre-se nos detalhes para um resultado excelente. Prepare-se para um clima intenso de amor e sedução! Aproveite o dia para aquecer as paqueras e viver momentos vibrantes com seu amor.

Cor: ROXO Palpite: 03, 21, 36

Gêmeos

Inicie a semana apostando em suas habilidades para firmar parcerias e atender expectativas! Com cooperação e suas ideias criativas, concretize seus planos e avance profissionalmente. Para os apaixonados, um clima perfeito te espera com o seu xodó.

Cor: AZUL-MARINHO Palpite: 51, 17, 15

Câncer

É hora de brilhar no trabalho e surpreender com resultados. Espere elogios e uma possível recompensa financeira. Equilibre os esforços profissionais com a atenção aos amores. Quem está solteiro, uma paquera conhecida pode aparecer.

Cor: VERDE Palpite: 22, 42, 14

Leão

A segunda-feira favorece teus interesses e traz grande sorte nos negócios financeiros. Sucesso garantido no trabalho. Na vida amorosa, satisfação total!

Cor: PRETO Palpite: 18, 19, 25

Virgem

Inicie a semana com tranquilidade e ouça seus instintos! A determinação será seu trunfo. Bom momento pra resolver pendências familiares. Sucesso espera no trabalho, principalmente em atividades concentradas. No amor, invista na cumplicidade!

Cor: MARROM Palpite: 24, 33, 51

Libra

Segunda harmoniosa para Libra, com as estrelas favorecendo e contagiando a todos com sua energia criativa e liderança. É um excelente dia para novos cursos, trabalhar em equipe e estreitar relações. Na paquera, prepare-se para declarações! Sintonia impecável com o amor.

Cor: ROSA Palpite: 34, 61, 20

Escorpião

Comece a semana com sorte e prosperidade! As vibrações cósmicas prometem uma segunda-feira financeiramente promissora, prepare-se para acordar cedo e garantir o que é seu. A competência brilha, trazendo estabilidade e confiança. Solteiros, preparem-se; é um ótimo dia para uma definição amorosa!

Cor: AMARELO Palpite: 10, 01, 19

Sagitário

Segunda é dia de brilhar, Sagitário! Com Lua em seu signo, expectativas realizadas e ótimas notícias estão no ar. Oportunidades promissoras de trabalho e lucro se aproximam. Além disso, sua simpatia está em alta e um novo amor pode estar na pista. Arrase e aproveite o dia!

Cor: AZUL Palpite: 34, 16, 02

Capricórnio

Concentre-se hoje, capricorniano! Sua paciência e intuição serão recompensadas com bons lucros. As atividades complexas no trabalho serão realizadas com facilidade. Na vida amorosa, não tenha medo de mostrar seu interesse, a paixão está no ar!

Cor: BEGE Palpite: 59, 08, 51

Aquário

Semana começa com energia verde para conquistas, especialmente se unir forças. Liderança e cooperação estão no ar! Fique de olho em notícias otimistas sobre dinheiro e parentes. O amor está animado; você pode até encontrar seu crush ideal ou desfrutar de conexão com seu parceiro!

Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpite: 23, 50, 58

Peixes

Hoje a Lua favorece sua produtividade e metas profissionais. Aproveite a manhã para impulsionar seu trabalho e prepare-se para conquistas importantes, podendo até vislumbrar promoções ou aumentos. Na vida social, seu carisma está em alta, promovendo paqueras movimentadas. Não tenha medo de se aproximar do crush!

Cor: BRANCO Palpite: 05, 32, 08