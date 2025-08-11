Festival de Gramado abre com cinema pernambucano e presença da Recife Film Commission
Vencedor do Urso de Prata, "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, abre o evento; apesar disso, não há títulos do Estado na Mostra Competitiva de Longas
Clique aqui e escute a matéria
O 53º Festival de Cinema de Gramado, realizado na Serra Gaúcha, terá sua abertura oficial na próxima sexta-feira (15) com um filme pernambucano: "O Último Azul", de Gabriel Mascaro.
Premiado com o Urso de Prata no Festival de Berlim, um dos mais importantes do cinema mundial, o longa acompanha Tereza (Denise Weinberg), uma mulher de 77 anos que foge de um exílio compulsório para idosos em um Brasil distópico.
Situado na Amazônia, o governo transfere idosos para uma colônia habitacional onde devem "desfrutar" seus últimos anos de vida. Rodrigo Santoro também integra o elenco.
Neste ano, não há títulos pernambucanos na Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros. Entre os curtas, As Musas, de Rosa Fernan, é o único pernambucano entre os 12 indicados. O filme acompanha Kelly, uma jovem empregada doméstica da periferia do Recife que sonha em se tornar cantora de brega.
Recife Film Commission
A Recife Film Commission, iniciativa municipal que busca servir como ponte entre as produções audiovisuais e a Prefeitura do Recife, estará presente no festival por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sdec).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
As film commissions funcionam como escritórios governamentais de apoio à produção audiovisual, dedicados à facilitação e à desburocratização de projetos. Além disso, estimulam investimentos, movimentação econômica e geração de empregos nas localidades onde atuam.
Criada em abril de 2025, a Recife Film Commission pretende impulsionar o setor, fortalecendo linguagens e cadeias produtivas artísticas da cidade.
"Vamos cumprir uma agenda importante. O festival promove um ambiente interessante para conhecer um pouco mais sobre o que os outros governos têm feito para fomentar esse setor nas suas bases e teremos a oportunidade de apresentar um pouco sobre a nossa Film Commission", explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Andrade Lima.
Também em abril, foi anunciado um Grupo de Trabalho na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Audiovisual, com o objetivo de implementar, pela primeira vez, a Pernambuco Film Commission no âmbito estadual.
Curadoria
A partir de curadoria assinada pelo ator e diretor Caio Blat, pela atriz Camila Morgado e pelo jornalista, professor e crítico Marcos Santuario, a seleção de longas traz filmes de Rafaela Camelo (DF), Bruno Bini (MS), Laís Melo (PR), Douglas Soares (RJ), Miguel Falabella (RJ) e Paolo Marinou-Blanco (SP).
"Nesta seleção de obras, reunidas sob o olhar atento de uma curadoria comprometida com a pluralidade, a urgência e a sensibilidade, apresentamos um panorama potente do cinema atual. Os seis filmes compõem uma amostra vibrante e necessária de narrativas que dialogam com o presente, sem abrir mão da complexidade humana e estética”, comenta o curador Marcos Santuario.
"Não foi uma tarefa simples [escolher esses seis títulos], pois vimos muitos trabalhos criativos, poderosos e com vozes próprias, que reafirmam a força do nosso audiovisual e da nossa cultura. Buscamos selecionar obras que apostam na diversidade de temas, linguagens, territórios, gêneros e nos convidam a refletir. São filmes com marcas autorais que provocam, sensibilizam e, acima de tudo, nos representam", diz Camila Morgado, que estreia este ano na curadoria.
Confira os filmes da Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros:
- A Natureza das Coisas Invisíveis (DF), de Rafaela Camelo
- Cinco Tipos de Medo (MS), de Bruno Bini
- Nó (PR), de Laís Melo
- Papagaios (RJ), de Douglas Soares
- Querido Mundo (RJ), de Miguel Falabella
- Sonhar com Leões (SP), de Paolo Marinou-Blanco
Confira os títulos da Mostra Competitiva de Curtas Brasileiros:
- Aconteceu a Luz da Lua (RS), de Crystom Afronário
- Boiuna (PA), de Adriana de Faria
- Cabeça de Boi (SP), de Lucas Zacarias
- FrutaFizz (SP), de Kauan Okuma Bueno
- Jacaré (BA), de Victor Quintanilha
- Jeguatá Xirê (RS), de Ana Moura e Marcelo Freire
- O Mapa Em Que Estão Meus Pés (AL), de Luciano Pedro Jr.
- Na Volta Eu Te Encontro (BA), de Urânia Munzanzu
- As Musas (PE), de Rosa Fernan
- Quando Eu For Grande (PR), de Mano Cappu
- Réquiem Para Moïse (RJ), de Caio Barretto Briso e Susanna Lira
- Samba Infinito (RJ), de Leonardo Martinelli
Confira a Mostra Competitiva de Longas-Metragens Documentais:
- Até Onde a Vista Alcança (SP), de Alice Villela e Hidalgo Romero
- Lendo o Mundo (RN), de Catherine Murphy e Iris de Oliveira
- Os Avós (AM), de Ana Ligia Pimentel
- Para Vigo Me Voy! (RJ), de Lírio Ferreira e Karen Harley