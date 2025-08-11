Horóscopo 11.08: saiba como assuntos sobre dinheiro podem render resultados hoje

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além disso, Mercúrio em movimento direto sinaliza progresso nos planos e sucesso no alcance dos objetivos. É tempo de fazer negócios

Áries

Inicie a semana cuidando dos seus assuntos focando em resultados. Vibes positivas e generosas estão a caminho de seus interesses financeiros e amorosos, graças a Mercúrio em movimento direto. A sorte financeira está a seu favor e seu carisma está irresistível no amor. Confie em seus encantos e parta para a conquista!

Cor: LILÁS

Palpite: 35, 05, 14

Touro

Segunda-feira traz boas notícias e estímulos para seus planos! Sua criatividade está em alta, favorável para o sucesso no trabalho e mais dinheiro. Ideal para concretizar sonhos e ambicionar seus objetivos com apoio de amigos e família. Amor e harmonia dominam sua vida amorosa!

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 23, 60, 31

Gêmeos

Hoje é dia de ir atrás das suas metas com muito talento e criatividade! A Lua Cheia promete ganhos lucrativos e bons negócios. Aproveite a proteção extra de Mercúrio para fortalecer a comunicação e a conexão, inclusive com o crush.

Cor: AZUL-ESVERDEADO

Palpite: 14, 22, 31

Câncer

Inicie a semana com otimismo! Os astros trazem prosperidade e conquistas rápidas graças à sua criatividade. Viagens e estudos serão gratificantes. Mercúrio agiliza seus interesses financeiros. E tem mais: o crush dos sonhos pode estar a caminho para ficar.

Cor: ROXO

Palpite: 21, 27, 30

Leão

A Lua Cheia favorece as negociações, e assuntos sobre dinheiro podem render ótimos resultados. Além disso, Mercúrio em movimento direto sinaliza progresso nos planos e sucesso no alcance dos objetivos. No amor, use sua charme e eloquência para conquistar corações!

Cor: AZUL-TURQUESA

Palpite: 59, 14, 04

Virgem

Segunda-feira cheia de amor à vista! A Lua promete sintonia com seu amor ou mudanças para os solteiros. Mercúrio aconselha sutileza nas interações e discrição sobre planos pessoais. Trabalho tranquilo e silencioso te dará mais rendimento e bem-estar.

Cor: VERMELHO

Palpite: 12, 37, 19

Libra

A semana começa com tudo, com ótimas perspectivas no trabalho e na vida financeira. Use a vitalidade e confiança em alta para perseguir seus interesses. Mercúrio movendo-se a favor promete impulsionar seus planos. No amor, a chance de definições e acertos está no ar!

Cor: BRANCO

Palpite: 16, 07, 38

Escorpião

Segunda-feira chega cheia de promessas positivas para você, escorpianjo! Com harmonia no lado material e amoroso vem a sorte no dinheiro e amor. Que tal a possibilidade daquele crush ser seu? E na carreira, prepare-se para conquistar vitórias incríveis! Fique animado!

Cor: PRATA

Palpite: 36, 20, 38

Sagitário

As energias da Lua Cheia favorecem novas resoluções em casa e a ajuda dos próximos. Habilidades financeiras estão em alta, perfeitas para negociações e incremento orçamentário. Mercúrio direto traz positividade, crescente prosperidade e possibilidade de um novo amor.

Cor: CINZA

Palpite: 47, 27, 11

Capricórnio

A segunda-feira traz super vibes positivas! Hoje o amor está no ar, ótimas surpresas aguardam e a relação fluirá harmoniosamente. Prepare-se para um dia cheio de ideias no trabalho e crescimento profissional graças a Mercúrio. Mantenha o foco e deixe a positividade guiar seus caminhos!

Cor: VIOLETA

Palpite: 12, 09, 45

Aquário

Bom dia, Aquário! Astral bom para celebrar boas notícias e novidades positivas, graças a Mercúrio. Fortaleça suas parcerias e se prepare para grandes avanços amorosos. A Lua Cheia ilumina sua prosperidade e sucesso. Curta esse momento de crescimento e prosperidade!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 51, 60, 06

Peixes

A semana começa com sorte e sucesso, já que os astros estão emitindo vibes positivas. Seja audacioso em ir atrás de seus sonhos e metas, pois o dinheiro e o amor estão a caminho. Com a energia nas alturas, você tem tudo para brilhar no trabalho. Arrase!

Cor: PRETO

Palpite: 33, 32, 40