Dia dos Pais: entenda a origem da data e por que ela é diferente em outros países

A data no Brasil foi instituída em 1953 por Sylvio Bhering, diretor do O Globo, como parte de uma campanha para incentivar a venda de presentes

Por Estadão Conteúdo Publicado em 10/08/2025 às 9:16
Dia dos Pais
Dia dos Pais - Freepic.diller/Freepik

O Dia dos pais tem sua origem nos Estados Unidos, quando no início do século XX uma norte-americana chamada Sonora Smart Dodd teve a ideia de homenagear o pai. William Jackson Smart era um veterano de guerra que criou seis filhos sozinho. A jovem pediu à Associação Ministerial d a cidade de Spokane que apoiasse a iniciativa de homenagear os pais.

"A ideia de reverenciar o pai, porém, é ancestral. Trata-se de uma forma de cada um buscar retomar as próprias origens, encontrando nelas, muitas vezes, a própria razão de existir", afirma o crítico de arte e curador Oscar D'Ambrosio.

A primeira comemoração em Spokane ocorreu em junho de 1910, o mesmo mês em que nasceu o pai de Sonora. Entretanto, somente em 1966 o presidente americano Lyndon Johnson decretou que a data seria comemorada no terceiro domingo de junho. Seis anos depois, o presidente Richard Nixon determinou que o dia dos pais seria feriado em todo o território dos Estados Unidos.

"Tornar o dia dos pais um feriado constitui uma maneira de celebrar as origens e de colocar a instituição da família em primeiro plano, fortalecendo o conceito de que cada um se constrói enquanto ser humano a partir da herança biológica, ética e moral que recebe de seus parentes mais próximos", diz D'Ambrosio.

Quando a data começou a ser comemorada no Brasil?

A data no Brasil foi instituída em 1953 por Sylvio Bhering, diretor do jornal O Globo e da rádio Globo, como parte de uma campanha publicitária para incentivar a venda de presentes em homenagem aos pais. Inicialmente voltada apenas para o Rio de Janeiro, a celebração acabou se expandindo para todo o País.

"O dia dos pais, assim como o das mãs e das crianças, está profundamente ligada ao mundo capitalista e dos negócios. Não se trata de demonizar isso, mas de entender a arte como uma ação de marketing que pode também potencializar relações estremecidas e gerar aproximações não só pela entrega de presentes, mas principalmente pelos momentos de convívio que a data propicia", comenta D'Ambrosio.

Inicialmente, a data escolhida foi 16 de agosto, dia de São Joaquim, pai de Maria e avô de Jesus. Posteriormente, a celebração foi para o segundo domingo do mês, como ocorre até hoje.

Data é diferente em outros países?

A Espanha, Portugal e Itália comemoram a data em 19 de março, dia de São José, o marido de Maria, mãe de Jesus Cristo.

"Vincular o dia dos pais aos personagens bíblicos, como Joaquim pai de Maria, ou José, pai de Jesus, traz uma conotação cristã que afasta a celebração da data de outras crenças. Especificamente no caso de José existe ainda a complexa questão de ele não ser o pai biológico de Jesus, mas de ter aceito a gravidez de Maria, gerada pelo Espírito Santo, como um ato de fé no pode de Deus sobre a Humanidade", complementa D'Ambrosio.

Na Rússia, o dia dos pais não é celebrado especificamente, mas os pais são homenageados no Dia do Defensor da Pátria, em 23 de fevereiro, uma data criada em 1919 para honrar os membros do exército soviético.

"Embora a data seja diversa de acordo com questões culturais específicas, a celebração do patriarcado, de certa forma, é uma maneira de reverenciar a linhagem paterna d família como um universo de poder e de afeto, em que existe a transmissão de valores em que a sociedade acredita como sacrifício, afeto e fortalecimento e continuidade da família, finaliza D'Ambrosio. 

