Horóscopo 10.08.2025: Prepare-se para a chegada da Paixão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cautela com finanças e amizades, para evitar estresses. No entanto, a tarde os astros prometem uma virada positiva, ajudando a superar desafios

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Domingo agitado com a Lua Cheia causando conflito! Cuidado com as palavras para evitar desentendimentos, incluindo com o parceiro. Fique alerta à sua saúde e controle seus gastos para evitar estresse. Apesar disso, o clima deve melhorar mais tarde. Respire e não pire!

Cor: AMARELO

Palpite: 53, 32, 33

Touro

Use este domingo para controlar as finanças e evitar gastos desnecessários. Tenha jogo de cintura com amizades e relacionamentos amorosos. O dia pode começar com perrengues, mas a sintonia deve voltar! Fique atento: um crush do seu círculo de amigos pode surgir.

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 20, 07, 61

Gêmeos

Seja cauteloso pela manhã evitando conflitos, mas não se preocupe, o clima ficará mais tranquilo à tarde. Lembre-se: tolerância e jogo de cintura são suas melhores ferramentas. Mantenha a calma e aproveite o dia!

Cor: AMARELO

Palpite: 48, 30, 36

Câncer

Novos horizontes, mas cautela nas primeiras horas para evitar frustrações. Mantenha a calma, pensando bem antes de decidir. Após o almoço, o astral promete surpresas deliciosas em passeios e viagens. No amor, uma alma gêmea pode estar mais perto do que imagina!

Cor: DOURADO

Palpite: 30, 28, 46

Leão

Cautela com finanças e amizades, para evitar estresses. No entanto, a tarde os astros prometem uma virada positiva, ajudando a superar desafios! Na vida amorosa, prepare-se para a paixão e uma potente conexão com seu par.

Cor: LARANJA

Palpite: 03, 01, 30

Virgem

Cultive paciência e tolerância nas relações. Navegue pelas ondas da paixão, superando pequenas brigas e aprofundando conexões. Um novo amor pode dar um passo à frente. Mantenha a calma e aproveite o crescimento emocional!

Cor: MAGENTA

Palpite: 48, 12, 36

Libra

Hoje é dia de cuidado e equilíbrio, tanto físico quanto emocional. Não deixe as preocupações matinais tirarem sua paz. Respire fundo, vá com calma e espante o negativo. Sua energia aumentará ao longo do dia, melhorando suas relações. Há espaços para ajustes no romance, mas nada que seu jeitinho diplomático não resolva!

Cor: GOIABA

Palpite: 28, 37, 39

Escorpião

Domingo é dia de diversão! Você estará encantadora e pronta para atrair novos amores. Mas atenção, é recomendado cautela com as finanças. Aproveite o dia após o almoço para desfrutar de tudo o que o dia oferecer sem preocupações.

Cor: VERDE-CLARO

Palpite: 16, 02, 61

Sagitário

Hoje, comece o dia com calma e paciência para evitar desentendimentos com entes queridos. Controle suas reações e seja flexível com as diferenças. A tarde trará uma energia mais tranquila, favorecendo a união. Na vida amorosa, a possibilidade de reencontro com um antigo amor pede reflexão cuidadosa.

Cor: VERDE

Palpite: 32, 15, 31

Capricórnio

Hoje você está mais sociável e comunicativo, mas cuidado com possíveis tretas na parte da manhã. Discrição será seu mantra! O clima fica mais tranquilo após o almoço, favorecendo contatos e relacionamentos. E para os solteiros, uma paixão fulminante pode estar a caminho! Mantenha a calma e aproveite o dia.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 08, 32, 05

Aquário

Cuide do seu coração e bolso hoje! Diminua o ritmo e não deixe a ansiedade dominar. Além disso, adapte os planos de diversão ao seu orçamento e use a criatividade. Evite atritos no amor, a maré deve se acalmar ao longo do dia. A vida pode ser mais leve!

Cor: CREME

Palpite: 50, 51, 14

Peixes

Hoje, prepare-se para boas vibrações em todos os setores da sua vida. Seus talentos e encantos estarão em alta, prometendo muita alegria e diversão. Fique atento às primeiras horas da manhã quando possíveis conflitos podem surgir. Seu charme e sedução estão em destaque no amor. Mantenha a flexibilidade e compreensão, o dia promete paz e harmonia.

Cor: PRETO

Palpite: 51, 42, 33