Horóscopo 10.08.2025: Prepare-se para a chegada da Paixão
Cautela com finanças e amizades, para evitar estresses. No entanto, a tarde os astros prometem uma virada positiva, ajudando a superar desafios
Áries
Domingo agitado com a Lua Cheia causando conflito! Cuidado com as palavras para evitar desentendimentos, incluindo com o parceiro. Fique alerta à sua saúde e controle seus gastos para evitar estresse. Apesar disso, o clima deve melhorar mais tarde. Respire e não pire!
Cor: AMARELO
Palpite: 53, 32, 33
Touro
Use este domingo para controlar as finanças e evitar gastos desnecessários. Tenha jogo de cintura com amizades e relacionamentos amorosos. O dia pode começar com perrengues, mas a sintonia deve voltar! Fique atento: um crush do seu círculo de amigos pode surgir.
Cor: AZUL-ROYAL
Palpite: 20, 07, 61
Gêmeos
Seja cauteloso pela manhã evitando conflitos, mas não se preocupe, o clima ficará mais tranquilo à tarde. Lembre-se: tolerância e jogo de cintura são suas melhores ferramentas. Mantenha a calma e aproveite o dia!
Cor: AMARELO
Palpite: 48, 30, 36
Câncer
Novos horizontes, mas cautela nas primeiras horas para evitar frustrações. Mantenha a calma, pensando bem antes de decidir. Após o almoço, o astral promete surpresas deliciosas em passeios e viagens. No amor, uma alma gêmea pode estar mais perto do que imagina!
Cor: DOURADO
Palpite: 30, 28, 46
Leão
Cautela com finanças e amizades, para evitar estresses. No entanto, a tarde os astros prometem uma virada positiva, ajudando a superar desafios! Na vida amorosa, prepare-se para a paixão e uma potente conexão com seu par.
Cor: LARANJA
Palpite: 03, 01, 30
Virgem
Cultive paciência e tolerância nas relações. Navegue pelas ondas da paixão, superando pequenas brigas e aprofundando conexões. Um novo amor pode dar um passo à frente. Mantenha a calma e aproveite o crescimento emocional!
Cor: MAGENTA
Palpite: 48, 12, 36
Libra
Hoje é dia de cuidado e equilíbrio, tanto físico quanto emocional. Não deixe as preocupações matinais tirarem sua paz. Respire fundo, vá com calma e espante o negativo. Sua energia aumentará ao longo do dia, melhorando suas relações. Há espaços para ajustes no romance, mas nada que seu jeitinho diplomático não resolva!
Cor: GOIABA
Palpite: 28, 37, 39
Escorpião
Domingo é dia de diversão! Você estará encantadora e pronta para atrair novos amores. Mas atenção, é recomendado cautela com as finanças. Aproveite o dia após o almoço para desfrutar de tudo o que o dia oferecer sem preocupações.
Cor: VERDE-CLARO
Palpite: 16, 02, 61
Sagitário
Hoje, comece o dia com calma e paciência para evitar desentendimentos com entes queridos. Controle suas reações e seja flexível com as diferenças. A tarde trará uma energia mais tranquila, favorecendo a união. Na vida amorosa, a possibilidade de reencontro com um antigo amor pede reflexão cuidadosa.
Cor: VERDE
Palpite: 32, 15, 31
Capricórnio
Hoje você está mais sociável e comunicativo, mas cuidado com possíveis tretas na parte da manhã. Discrição será seu mantra! O clima fica mais tranquilo após o almoço, favorecendo contatos e relacionamentos. E para os solteiros, uma paixão fulminante pode estar a caminho! Mantenha a calma e aproveite o dia.
Cor: AZUL-CLARO
Palpite: 08, 32, 05
Aquário
Cuide do seu coração e bolso hoje! Diminua o ritmo e não deixe a ansiedade dominar. Além disso, adapte os planos de diversão ao seu orçamento e use a criatividade. Evite atritos no amor, a maré deve se acalmar ao longo do dia. A vida pode ser mais leve!
Cor: CREME
Palpite: 50, 51, 14
Peixes
Hoje, prepare-se para boas vibrações em todos os setores da sua vida. Seus talentos e encantos estarão em alta, prometendo muita alegria e diversão. Fique atento às primeiras horas da manhã quando possíveis conflitos podem surgir. Seu charme e sedução estão em destaque no amor. Mantenha a flexibilidade e compreensão, o dia promete paz e harmonia.
Cor: PRETO
Palpite: 51, 42, 33