Cultura | Notícia

Como está Faustão hoje? Apresentador foi extubado após transplantes

Internado desde maio com infecção grave, Faustão já passou por quatro transplantes em dois anos e médicos avaliam recuperação

Por Emannuel Bento Publicado em 11/08/2025 às 12:01
Faust&atilde;o
Faustão - Renato Pizzutto/Band

O apresentador Faustão se recupera hoje após passar por um transplante de rim e outro de fígado na última semana. Segundo sua assessoria, ele foi extubado e está bem.

A informação foi divulgada no domingo (10) pelo jornalista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

Histórico médico de Faustão tem quatro cirurgias em dois anos

Internado desde 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Faustão foi submetido a quatro cirurgias nos últimos dois anos.

Além dos transplantes recentes, ele já havia passado por um transplante de coração em agosto de 2023 e um transplante de rim em fevereiro de 2024.

A equipe médica informou que, apesar de ainda não haver previsão de alta, o apresentador responde bem ao tratamento e os médicos acreditam no sucesso das cirurgias.

Faustão segue hospitalizado devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. As cirurgias realizadas por Faustão foram:

  • Transplante de coração: 27 de agosto de 2023
  • Transplante de rim: 26 de fevereiro de 2024
  • Transplante de fígado: 6 de agosto de 2025
  • Retransplante de rim: 7 de agosto de 2025

Visitas da família no Dia dos Pais

No último Dia dos Pais, ele recebeu a visita dos filhos João, Lara e Rodrigo. Já a esposa, Luciana Cardoso, não pôde comparecer por estar com sintomas gripais.

Neste domingo, o filho João Silva também prestou homenagem ao pai, um dia após estrear seu novo programa no SBT.

