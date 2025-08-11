fechar
Faustão apresenta novo estado de saúde, afirma família

Após receber fígado e rim em cirurgias na última semana, apresentador é extubado e família atualiza quadro de saúde médico de Faustão.

Por Bianca Tavares Publicado em 11/08/2025 às 10:30
Imagem de Jo&atilde;o Silva e Faust&atilde;o
Imagem de João Silva e Faustão - Reprodução/Instagram

Fausto Silva, o Faustão, recebeu uma nova atualização do estado de saúde, após passar por dois transplantes na última semana.

Segundo familiares, o apresentador possui uma evolução clínica positiva. Entre os dias 6 e 7 de agosto, Fausto recebeu um novo fígado e um rim em procedimentos realizados conforme o planejamento da equipe médica.

Segundo o colunista Flávio Ricco, no sábado (9), Faustão foi extubado, indicando melhora em seu quadro de saúde.

Ainda no domingo (10), Dia dos Pais, ele recebeu a visita dos três filhos – Lara, João e Rodrigo – no hospital onde está internado.

A equipe responsável inclui os doutores Fernando Bacal e Arnaldo Cividanes, com o transplante de fígado conduzido pelo cirurgião Marcelo Bruno e o de rim liderado pelo doutor Mário Nogueira Júnior.

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, não esteve no hospital devido a um quadro gripal, uma precaução para proteger o apresentador durante o período delicado pós-operatório.

O fato de Faustão já conseguir caminhar demonstra que a recuperação está dentro do esperado pelos médicos.

O quadro, apesar de ainda grave, indica avanços importantes desde as cirurgias. Os especialistas mantêm acompanhamento rigoroso para garantir a evolução da recuperação.

As informações são do portal Terra.

