Como está Faustão hoje (10/08)? Saiba estado de saúde
Faustão está internado no hospital Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, sem previsão de saída, após realizar um transplante de fígado e rim
CFaustão segue internado no hospital Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, há quase dois meses e sem previsão de saída. Recentemente, o apresentador foi submetido a dois transplantes: um de fígado e um de rim.
O motivo do transplante de fígado foi por causa de infecção bacteriana aguda com sepse. Já o de rim estava agendado há um ano, de acordo com o hospital Einstein Hospital Israelita.
Como está Faustão hoje?
O boletim divulgado pelo hospital não mudou em relação aos outros dias e o apresentador segue internado.
De acordo com o cardiologista Elisiário Júnior, que falou no podcast ielcast, Faustão está intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e depende de ventilação mecânica para respirar.
Sobre os transplantes, o hospital divulgou um comunicado afirmando a compatibilidade dos órgãos doados para Faustão.
“Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único”, informou o boletim médico.