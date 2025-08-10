Como está Faustão hoje (10/08)? Saiba estado de saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Faustão está internado no hospital Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, sem previsão de saída, após realizar um transplante de fígado e rim

CFaustão segue internado no hospital Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, há quase dois meses e sem previsão de saída. Recentemente, o apresentador foi submetido a dois transplantes: um de fígado e um de rim.

O motivo do transplante de fígado foi por causa de infecção bacteriana aguda com sepse. Já o de rim estava agendado há um ano, de acordo com o hospital Einstein Hospital Israelita.

Como está Faustão hoje?

O boletim divulgado pelo hospital não mudou em relação aos outros dias e o apresentador segue internado.

De acordo com o cardiologista Elisiário Júnior, que falou no podcast ielcast, Faustão está intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e depende de ventilação mecânica para respirar.

Sobre os transplantes, o hospital divulgou um comunicado afirmando a compatibilidade dos órgãos doados para Faustão.

“Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único”, informou o boletim médico.