fechar
Celebridades | Notícia

Como está Faustão hoje (10/08)? Saiba estado de saúde

Faustão está internado no hospital Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, sem previsão de saída, após realizar um transplante de fígado e rim

Por Manuel Dias Publicado em 10/08/2025 às 16:24 | Atualizado em 10/08/2025 às 16:25
Faust&atilde;o Silva est&aacute; internado.
Faustão Silva está internado. - Renato Pizzutto/Band

Clique aqui e escute a matéria

CFaustão segue internado no hospital Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, há quase dois meses e sem previsão de saída. Recentemente, o apresentador foi submetido a dois transplantes: um de fígado e um de rim.

O motivo do transplante de fígado foi por causa de infecção bacteriana aguda com sepse. Já o de rim estava agendado há um ano, de acordo com o hospital Einstein Hospital Israelita.

Leia Também

Como está Faustão hoje?

O boletim divulgado pelo hospital não mudou em relação aos outros dias e o apresentador segue internado.

De acordo com o cardiologista Elisiário Júnior, que falou no podcast ielcast, Faustão está intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e depende de ventilação mecânica para respirar.

Sobre os transplantes, o hospital divulgou um comunicado afirmando a compatibilidade dos órgãos doados para Faustão.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único”, informou o boletim médico.

Leia também

Qual é o estado de saúde de Faustão hoje, 10/08? Médico revela informações
Celebridades

Qual é o estado de saúde de Faustão hoje, 10/08? Médico revela informações
Dor torácica na emergência: cardiologistas explicam por que acelerar o atendimento é crucial
CARDIOLOGIA

Dor torácica na emergência: cardiologistas explicam por que acelerar o atendimento é crucial

Compartilhe

Tags