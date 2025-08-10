Ex-assessora de Hytalo Santos toma atitude drástica contra Felca após ser citada no vídeo 'Adultização'
Felca, conhecido como YouTuber brasileiro, acabou expondo Hytalo Santos por exposição e sexualização de menos de idade nas redes sociais
Felca, muito conhecido por ser youtuber, acabou expondo Hytalo Santos por sexualização de menos de idade nas redes sociais.
Após a exposição, a ex-assessora do influenciador registrou um Boletim de Ocorrência contra o youtuber por ter citado o seu nome no vídeo.
Ex-assessora de Hytalo Santos toma atitude drástica contra Felca
Na tarde do último sábado, 9 de agosto, Williana Lucena declarou que apareceu sem autorização no vídeo de Felca.
"Como citei antes: eu era assessora de um influenciador e não ‘mãe’, como o mesmo cita! Gostaria de deixar claro que não faço parte do núcleo familiar das pessoas do vídeo ou das crianças mencionadas. […] Internet não é terra sem lei", relatou.
"Eu queria entender por qual motivo vocês estão me atacando de forma tão violenta. Que culpa eu tenho de ter sido postada em algo tão sério? Que culpa eu tenho de algo tão pesado? Eu não tenho culpa! Postaram a minha imagem, estão denegrindo a minha imagem, estão me atacando, falando que vão vir na minha casa", disse.
Segundo o Bnews, Williana ainda emitiu uma nota nas redes sociais para destacar a sua indignação com a exposição de Felca.
"Venho por meio desta: expor minha versão e indignação sobre as imagens e vídeos que estão circulando nas redes sociais divulgadas pelo Felca que se titula como influenciador e YouTuber, onde ele torna pública a denúncia contra outro influenciador (o qual eu não tenho vínculo e na época eu era assessora)", iniciou.
"O mesmo vídeo vem tomando proporções em páginas e sites de fofocas, onde o mesmo usa a minha imagem (sem autorização e indevidamente) através de um vídeo em seu canal onde o mesmo faz acusações gravíssimas, além de mostrar minha imagem citando como mãe de uma das crianças, isso não faz parte da minha realidade", continuou.
"Como citei antes: eu era assessora de um influenciador e não mãe como o mesmo cita em vídeo exposto para mais de milhões de pessoas! Gostaria de deixar claro que não faço parte ao núcleo familiar das pessoas em vídeo ou das crianças mencionadas nas publicações e acusações, e que, após as publicações, tenho sofrido ataques em meu particular devido à citação", finalizou.
Após a exposição de Felca sobre adultização, a conta de Hytalo Santos no Instagram acabou caindo.