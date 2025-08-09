fechar
Celebridades | Notícia

Anitta está noiva? Nova foto de cantor internacional acende boatos

Casamento a caminho? Uma foto publicada por J Balvin levantou rumores sobre um possível noivado de Anitta com Ian Bortolanza; saiba mais.

Por Thallys Menezes Publicado em 09/08/2025 às 20:46
Anitta e Ian Bortolanza
Anitta e Ian Bortolanza - Reprodução/Instagram

Anitta vai subir ao altar novamente?

Uma foto publicada pelo cantor colombiano J Balvin agitou as redes sociais neste sábado (09/07). A imagem levantou rumores sobre um possível noivado entre Anitta e o empresário Ian Bortolanza.

Foto de J Balvin sugere noivado de Anita

No registro, publicado em meio a fotos de bastidores da gravação de um clipe, a cantora aparece beijando o namorado enquanto exibe um volumoso anel volumoso.

No story do Instagram, J. Balvin escreveu: "Anel de noivado. Felicidades, nos vemos no casamento, Anitta".

A publicação rapidamente se espalhou e gerou comentários entre fãs e internautas, que passaram a especular sobre o suposto passo na vida pessoal da artista.

Mais tarde, Anitta voltou a postar em seu perfil, mas limitou-se a compartilhar outra foto em que a joia também aparece, sem qualquer menção ao comentário do amigo, revela o Estadão.

Até o momento Anitta não confirmou o noivado à imprensa. A cantora já foi casada com o empresário Thiago Magalhães, entre 2017 e 2018.

Quem é Ian Bortolanza, namorado de Anitta?

Atual namorado de Anitta, Ian é trabalha com consultoria, gestão de marketing esportivo e produção de conteúdo. Discreto, o empresário catarinense possui cerca de 4,2 mil seguidores no Instagram.

O casal apareceu publicamente pela primeira vez em fevereiro, quando foram clicados aos beijos na Marquês de Sapucaí.

