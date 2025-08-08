Vini Jr. pode ter dado presente misterioso de Virginia em Dubai
Virginia Fonseca pode ter recebido seus presentes misteriosos de ninguém menos que Vinícius Júnior, apontado como seu affair há semanas.
Virginia Fonseca vem despertando a curiosidade dos seguidores ao receber presentes luxuosos e anônimos, como um buquê de flores e um relógio de grife.
Solteira desde o término do casamento com o cantor Zé Felipe, em maio, ela manteve o mistério sobre a identidade do remetente, até que uma live trouxe novos indícios.
Live de Virginia pode ter entregado presenteador misterioso
Na última quinta-feira (7), Virginia participou de uma transmissão ao vivo com os sócios Samara Pink e Thiago Stabile na WePink.
Durante a conversa, internautas afirmaram ter ouvido ao fundo a voz do amigo Lucas Guedez mencionar o nome de Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, como possível autor dos presentes, revela o Terra.
Samara chegou a dizer que bastaria rever o vídeo para confirmar a fala, enquanto Thiago fez alusão à música "Madri", de Fernando & Sorocaba — uma referência à cidade onde o jogador vive.
Os rumores de relacionamento entre Virginia e Vini tem se estendido há algumas semana.
Segundo a colunista Fábia Oliveira, Virginia teria participado discretamente da festa de aniversário de Vinícius, em julho, no Rio.
Na ocasião, ela teria sido vista ao lado do jogador em momento reservado com o atleta perto da piscina.
