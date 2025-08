Virginia Fonseca ganha relógio avaliado em mais de R$ 180 mil em Dubai

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Virginia Fonseca segue transformando sua viagem aos Emirados Árabes em um verdadeiro desfile de luxo e surpresas.

Desta vez, a influenciadora foi surpreendida com um presente avaliado em cerca de R$ 184 mil.

A peça recebida por Virginia - e exibida em seus stories - é um relógio Rolex Lady-Datejust, que combina aço Oystersteel e ouro rosé, segundo UOL.

O modelo possui 28 mm de diâmetro, mostrador em madrepérola e diamantes, reunindo todos os elementos que fazem do modelo um dos mais cobiçados do catálogo da marca.

O detalhe que mais chamou atenção, no entanto, foi o cartão que acompanhou o presente. Escrito à mão e sem assinatura, o bilhete trazia uma mensagem enigmática sobre o tempo e a esperança em dias melhores, deixando no ar quem seria o remetente.

"Te envio esse relógio como um lembrete simples: o tempo não apaga tudo, mas coloca tudo no lugar. Que ele te acompanhe com leveza e que, a cada hora, te lembre que dias melhores sempre chegam. Com carinho", disse.

Nas redes sociais, fãs e seguidores não demoraram a comentar o mimo luxuoso, levantando teorias e aumentando ainda mais o mistério em torno do presente que a influenciadora recebeu durante a viagem.

Presentes misteriosos de Virginia

Esse é só mais um dos grandes presentes recebidos por Virginia nas últimas semanas.

A influenciadora já havia surpreendido ao receber um enorme buquê com 500 rosas vermelhas em seu hotel.

Alguns dias antes, ainda no Brasil, Virginia também recebeu nos estúdios do SBT um caminhão de flores do cantor Felipe Amorim.