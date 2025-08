Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, denuncia ataques nas redes sociais: "Jamais será permitido"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, afirmou ter procurado a Polícia Civil do Rio de Janeiro após ser alvo de uma série de mensagens ofensivas e ataques nas redes sociais. A polêmica teria começado depois que o ex-namorado da influenciadora, Junior Navarro, a acusou de negligência com o filho do casal.

Devido aos trâmites relacionados à guarda e à pensão alimentícia do filho, que correm em segredo de justiça, Rayane explicou que está impedida de divulgar provas publicamente. "Como já mencionei anteriormente, o processo relacionado à guarda do meu filho e à pensão alimentícia corre em segredo de justiça. Por esse motivo, não posso, e nem devo, expor aqui as provas que comprovam a minha verdade", declarou.

A influenciadora reforçou que decidiu registrar ocorrência por conta da gravidade dos ataques que vem sofrendo. "O que não é permitido, e jamais será, é calúnia, difamação, perseguição, ameaças e agressões verbais. A internet não é uma terra sem lei, muito menos um tribunal!", desabafou.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, Junior Navarro criticou duramente a ex-companheira e demonstrou incômodo ao saber que o filho estaria chamando Belo de “papai Marcelo”.

"Eu mandei para ela: 'Que história é essa?' (...) Falei: 'Queria que você pedisse para tirar isso', mas ela não deu atenção", afirmou.