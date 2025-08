Lucas Pizane, ex-BBB, relata ter sofrido importunação sexual

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pizane compartilhou o relato nas redes sociais, com uma reflexão profunda sobre o assunto e a insegurança que muitas mulheres passam na mesma situação

Lucas Pizane, ex-participante do BBB 24, usou as redes sociais para relatar uma situação de importunação sexual que viveu no último domingo (3). Segundo o influenciador, ele foi tocado sem consentimento por uma mulher desconhecida durante um festival de pagode.

"Ontem passei uma situação que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu estava em um pagode, curtindo numa boa, veio uma mulher por trás de mim, na idade da minha mãe, na verdade, ela até aparentava ser mais velha, apertou minha bunda e virou como se nada tivesse acontecido. Eu olhei a situação: 'Isso aconteceu mesmo? Eu tô doido? Essa mulher apertou minha bunda?'", compartilhou em vídeo.

Lucas contou ainda que confrontou a mulher. "Toquei na mulher e falei: 'É sério? É sério que você fez isso?'. Ela virou para mim: 'Não, você acha que eu faria isso?'. Cada vez que lembro disso me sobe uma raiva. Meu sangue ferve", desabafou.

O episódio também gerou uma reflexão sobre o que muitas mulheres enfrentam diariamente. "Eu entendo mais as mulheres no sentido da insegurança que deve ser. Passar por situações assim. Fiquei possesso de raiva, cheguei nas minhas amigas mulheres: 'Olha, aconteceu isso, dá uma olhada intimidadora para essa mulher.' Saí de perto porque não quero ver a cara dela", concluiu.

Confira o vídeo do relato: