As piores novelas dos maiores autores da Globo, segundo o ChatGPT

Já temos conhecimento total de quando um projeto faz sucesso, ele é marcado na memória de quem acompanha. Em meio ao universo das novelas brasileiras, onde tramas icônicas marcaram gerações e eternizaram personagens na memória coletiva, existem títulos que conquistaram efeito reverso.

Autores com um currículo repleto de sucesso de emissoras como Globo, Record e SBT também possuem alguns trabalhos que reúnem um histórico de rejeição do público ou incoerências que marcaram determinadas produções.

Com base em uma combinação de critérios, com críticas da época, repercussão na audiência, o ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, reuniu uma lista que busca apontar qual a pior novela de cada autor da Globo. Confira abaixo:

Walcyr Carrasco

Segundo a IA, o autor, no ar com Êta Mundo Melhor!, a continuação de Êta Mundo Melhor! (2016), em parceria com Mauro Wilson, possui A Padroeira (2001), como a sua pior trama. O motivo? “Ritmo lento, falhas no enredo, interferências externas e baixa audiência no horário nobre.“

Walcyr Carrasco (Foto: Reprodução/Globo)

Aguinaldo Silva

O veterano, de volta à Globo a partir de outubro deste ano, com Três Graças, a próxima novela das nove, teve Duas Caras (2007), eleita ao posto, sob justificativa de “rejeição ao protagonista que era vilão e virou mocinho; abordagem de temas sociais de forma forçada.”.

Aguinaldo Silva (Foto: Reprodução/Globo)

Gilberto Braga

O autor, que morreu em 2021, e é criador de obras atemporais como Vale Tudo (1988), foi criador de Babilônia (2015), – em parceria com João Ximenes Braga e Ricardo Linhares -, que segundo a IA, sofreu “rejeição por temas polêmicos, enredo confuso e perda rápida de audiência — foi um fracasso raro em sua carreira.”

Gilberto Braga (Foto: Reprodução/Instagram)

Benedito Ruy Barbosa

O veterano, lembrado pelos seus folhetins com a zona rural de pano de fundo, foi autor de Esperança (2002). Em justificativa, a IA explicou que a trama foi uma “tentativa de repetir o sucesso de Terra Nostra, mas com personagens pouco cativantes e trama irregular.“

Benedito Ruy Barbosa (Foto: Reprodução)

Manoel Carlos

Hoje aposentado, Maneco, como também é conhecido, enfrentou problemas com Viver a Vida (2009). Marcada pela rejeição de Taís Araújo, a primeira atriz negra como protagonista de uma trama do horário nobre, a trama foi eleita como o pior trabalho da carreira do autor, por ter um “ritmo arrastado, muitos núcleos paralelos sem impacto, protagonista sem carisma.”

Manoel Carlos (Foto: Divulgação/Globo)

