Daniela Lima é demitida da Globo e web aponta razão: ‘Incomoda’

Daniela Lima, jornalista, foi demitida da GloboNews nesta segunda-feira (4). A notícia caiu como uma bomba, principalmente na rede social X. Muitos mostraram perplexidade com a atitude da emissora e apontaram supostos motivos do desligamento da loira.

‘Incomoda’

“Daniela Lima, conhecida por seu estilo direto, incisivo e por uma postura que incomoda tanto Setores da Esquerda quanto da Direita, representava uma rara presença feminina e crítica em uma Bancada majoritariamente masculina, engessada e previsível”, pontuou o perfil Fafer. “Ela era a única sensata naquele programa. Era evidente as caras da Leilane e Camila. Você merece algo melhor, Dani. Por essas e outras que desisti do Jornalismo, para que fazer e trabalhar em uma gigante, mas ter que falar o que eles pensam, não a realidade. Brilha, Dani!”, se revoltou o perfil Jorge Gonçalves.

Em nota, a emissora esclareceu que a demissão aconteceu pelo fato da empresa está em constante “renovação”. “Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da ‘GloboNews’. A ‘GloboNews’ agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo”.

Daniela Lima, que recebeu inúmeras mensagens dos ex-colegas da emissora, se manifestou: “Depois de 2 anos, deixo a ‘GloboNews’ com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios. Viva o novo! Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar pra vida, meu muito obrigada e até breve”, prometeu.