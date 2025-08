Lucas Guimarães solta o verbo após separação de Carlinhos Maia: "A última palavra vem de Deus"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A separação de Lucas Guimarães e Carlinhos Maia continua rendendo na web! Novo story do apresentador do "Eita, Lucas' chamou a atenção dos seguidores

Semanas após o término de seu relacionamento com Carlinhos Maia, com quem viveu por 15 anos, Lucas Guimarães compartilhou uma mensagem com tom de desabafo nas redes sociais nesta terça-feira (5/8).

O influenciador, que recentemente vem enfrentando mudanças importantes em sua vida pessoal, publicou em seus stories um texto motivacional para falar sobre resiliência e fé em tempos difíceis, revela o portal Léo Dias.

Embora não tenha citado o assunto diretamente, Lucas deu sinais de que atravessa um período de turbulência emocional.

Na publicação, ele destacou a importância de manter a esperança mesmo quando tudo parece desmoronar, defendendo que a fé e a perseverança são fundamentais para superar momentos de crise, revela o portal Léo Dias.

"Sabe o que é ser forte? É ver o mundo desabando e ainda crer que o melhor virá… É quando tudo diz ‘não’ e você carrega consigo a certeza de que a última palavra vem de Deus... É ver tudo dando errado e, ainda assim, não desistir de tentar. É acreditar na capacidade de vencer. E acima de tudo, colocar Deus à frente de todas as coisas", digitou.

Término de Carlinhos e Lucas

De acordo com informações do portal LeoDias, o apresentador do “Rancho do Maia” teria descoberto sua bissexualidade após se aproximar da influenciadora Eduarda Luvisneck, fato que teria contribuído para o rompimento.

"Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar", escreveram os dois em post de anúncio da separação.