Após foto com suposta affair, Lucas Guimarães tira satisfação com Carlinhos Maia

Lucas Guimarães, de 31 anos, se manifestou de forma contundente contra o ex-marido Carlinhos Maia, de 34, após o humorista divulgar uma foto ao lado de Eduarda Luvisneck, levantando suspeitas de um possível envolvimento amoroso com a jovem. Segundo Lucas, a atitude de Carlinhos foi uma provocação desnecessária diante da recente separação do casal. A influenciadora chegou a ser apontada como o motivo do término, em meio à revelação de que Carlinhos estaria se descobrindo bissexual.

Durante uma conversa tensa, Lucas questionou diretamente: “Me diz uma coisa, você ficou na mesa com a menina lá agarrado nela?”, ao que Carlinhos respondeu: “Não agarrado, estávamos conversando.” A resposta não convenceu Lucas, que reagiu de forma irônica: “[Estava] fingindo que era hétero.”

Indignado, Lucas continuou com as críticas: “Não tem vergonha na sua cara, não? Você acha pouco as confusões e as coisas que acontecem e vai atrás de mais? Está procurando sarna pra se coçar.” Em sua defesa, Carlinhos alegou: “Preto, eu fiquei confuso.”

Ao ouvir isso, Lucas rebateu com firmeza: “Se você ficou confuso, imagina quem foi casado com você por 15 anos. [Está] pagando de hétero? Se tu passasse numa hora dessas, você ia se ver comigo, ia conhecer esse baixinho.”

