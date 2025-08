Carlinhos Maia grava Lucas Guimarães após término e vídeo viraliza com climão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenciador filma ex-marido na cozinha e expressão desconfortável do apresentador chama atenção da web; confira os detalhes da treta!

Poucos dias após confirmarem o fim do casamento de 15 anos, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães voltaram a aparecer juntos. O reencontro aconteceu na mansão do humorista e foi registrado por ele mesmo, em um vídeo publicado nos stories do Instagram.

Nas imagens, Lucas aparece almoçando na cozinha da casa onde morava com o ex. Embora a cena pareça tranquila, o semblante sério e visivelmente desconfortável do apresentador não passou despercebido.

“Olha quem está aqui em casa, pegando as coisas, almoçando… O povo tá com saudades de você, viu?”, disse Carlinhos no vídeo.

Na legenda, ele explicou que Lucas ainda está de mudança para sua nova casa. “Já já vai se mudar para a mansão dele”, escreveu, tentando amenizar o clima.

Mas o público percebeu outra coisa. O vídeo rapidamente viralizou nas redes e gerou reações sobre o suposto constrangimento. “Eu fiquei constrangida por ele, JURO!”, comentou uma seguidora. “Carlinhos como sempre criando climão”, escreveu outra.

A separação foi anunciada em julho e, desde então, os dois têm evitado comentar o motivo do término. Apesar do fim da relação, os dois seguem próximos, ao menos nos bastidores dessa nova fase.