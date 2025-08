Ex-BBB Lucas Buda emagrece 10 kg em 15 dias e surpreende com antes e depois

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Lucas Buda, ex-participante do Big Brother Brasil 2024, chamou atenção nas redes sociais ao exibir o resultado de uma transformação física intensa.

Aos 31 anos, ele eliminou 10,1 kg em apenas 15 dias e compartilhou o antes e depois com os seguidores no Instagram.

De acordo com o influenciador, a mudança foi motivada não por estética, mas por saúde. Após sair do reality, Buda contou que passou a enfrentar dificuldades em tarefas do dia a dia, como amarrar os sapatos ou praticar esportes. "Meu corpo começou a ficar disfuncional, e aí foi hora de procurar ajuda", escreveu ele.

O ex-BBB também revelou que os comentários sobre sua aparência após o programa o afetaram mais do que imaginava. "No BBB, eu não tinha problema com meu corpo, mas após sair de lá e me deparar com uma enxurrada de comentários, decidi me preservar. Desde então, nunca mais apareci sem camisa", desabafou.

Sob acompanhamento médico, Lucas seguiu um plano personalizado que resultou na perda de peso com aumento de massa magra e redução de gordura visceral. Ele comemora: “É só o começo de uma nova fase da minha vida!”

Nas redes sociais, o público reagiu com elogios à disciplina do ex-brother. “10 kg em 15 dias? Chocado!”, comentou um seguidor. Outro escreveu: “Vai fundo! Estou nessa luta há dois anos. Te admiro muito!”

O ex-marido de Camila Moura, que também virou assunto nas redes após o reality, agora virou referência de superação pessoal e saúde, dividindo sua jornada com milhares de fãs.