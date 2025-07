Ex-BBB comenta possível ida de Davi Brito para A Fazenda 17

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Durante sua passagem pelo Summer Festival 2025, realizado em Boston (EUA), Jaquelline Grohalski falou sobre os impactos da vitória em A Fazenda 15 e comentou a possível entrada de Davi Brito na próxima edição do reality rural da Record. Em entrevista concedida à repórter Luciana Guimarães, do portal LeoDias, a campeã avaliou sua trajetória no programa e demonstrou empolgação com os nomes que estão sendo especulados para a nova temporada, que estreia em 16 de setembro.

Conhecida do público desde sua participação no Big Brother Brasil 18, quando foi eliminada ainda na segunda semana, Jaquelline afirmou que A Fazenda deu a ela a chance de mostrar quem realmente é. “Em um eu fiquei pouco tempo, no outro eu me mostrei mais, fiquei mais tempo, fiz amizades, então as pessoas puderam conhecer o meu lado mais humano, o meu lado mais guerreira, de brincar, brigar, de me posicionar”, declarou a artista, que agora também atua como empresária e influenciadora digital.

Além do reconhecimento, a cantora mencionou os ganhos financeiros como parte da transformação em sua vida após o reality. O prêmio de R$ 1,5 milhão foi apenas uma das mudanças. “O público conhecer esse meu outro lado foi importante. Hoje me reconhecem de uma forma diferente”, completou.

Ao ser questionada sobre os possíveis nomes para A Fazenda 17, Jaquelline citou Davi Brito, vencedor do BBB 24, como um perfil que pode render boas histórias no confinamento. “Eu acredito que essa edição vai ser bacana. Pelo que tá saindo na lista, a galera vai dar uma ‘causadinha’. E tá precisando, né, gente?!”, comentou. Em tom bem-humorado, ela acrescentou: “A gente precisa disso pra comentar. Eu também sou fofoqueira.”

A Record ainda não confirmou oficialmente os participantes da próxima temporada, mas listas não oficiais já circulam nas redes sociais e nos sites especializados. Com estreia marcada para o segundo semestre, o reality segue como uma das principais apostas da emissora para o horário nobre.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES