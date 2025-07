Karin Hils revela convite para A Fazenda 2025 e explica recusa: 'Me bate um medo muito grande'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Karin Hils, cantora e ex-integrante do grupo Rouge, falou abertamente sobre os rumores de sua possível participação na próxima temporada de A Fazenda, reality show da Record TV.

Em entrevista ao portal Leo Dias, a artista de 46 anos confirmou que recebeu o convite, mas optou por recusar a proposta, explicando que o momento não é adequado para esse tipo de exposição.

"Recebi o convite para A Fazenda, hoje inclusive, e neguei. Estou muito feliz aqui, fazendo meu trabalho com teatro musical, com essa temporada, e estou bem. Não faz parte dos meus planos agora um reality show", afirmou a artista. "

Se eu fosse entrar, me bate um medo muito grande, né? Não só do julgamento das pessoas, mas do meu próprio, porque já me conheço bastante."

Karin também compartilhou reflexões sobre como seria sua imagem em um confinamento diante das câmeras.

“Meus amigos dizem: ‘Karin, se você entrasse em um reality, você ia ser muito amada ou muito odiada’. Porque eu sou uma pessoa estranha e diferenciada. Às vezes sou muito expressiva, outras muito calada, e falam que sou difícil de interpretar. Sou muito sincera”, completou, mencionando que trabalha essas questões em terapia.

Participação em realites

Vale lembrar que outras ex-Rouge já participaram de realities: Li Martins integrou o elenco de A Fazenda em 2015, e Aline Wirley foi finalista do Big Brother Brasil em 2023, reforçando o histórico do grupo em atrações do gênero.

A nova temporada de A Fazenda tem estreia prevista para o segundo semestre, e, até o momento, a Record ainda não divulgou oficialmente os nomes do elenco.