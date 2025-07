Reencontro de ex-peões de 'A Fazenda' agita os fãs do G4

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sacha Bali, Luana Targinno, Yuri Bonotto e Gui Vieira, o “G4” da 16ª edição de A Fazenda continuam firme e fortes com a amizade mesmo após o reality show.

Mesmo com rotinas diferentes, os ex-peões conseguiram se encontrar e compartilharam o momento especial nas redes sociais.

No vídeo publicado na internet, o campeão Sacha tenta fazer fotos dos amigos vendado e surpreende os amigos.

Confira:

Os fãs do reality vibraram com o reencontro dos ex-participantes. Teve até quem sugeriu ao diretor do núcleo de realities, Rodrigo Carelli, trazer o grupo para o programa novamente.

A Fazenda 17

A nova temporada de “A Fazenda” está chegando. O reality show rural seguirá sob o comando de Adriane Galisteu e tem sua estreia marcada para o dia 16 de setembro na TV Record.