A Fazenda 17: Karin Hills, ex-Rouge, revela se participará do reality

Após rumores de participação no reality da Record, a atriz e cantora se pronuncia sobre A Fazenda 17 se justificando: "Sou diferenciada".

Será que vem aí? Uma nova celebridade cotada para "A Fazenda 17" se pronunicou sobre o rumor.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, a atriz e cantora Karin Hills abordou o assunto de forma categórica.

Karin Hills nega participação em A Fazenda 17

Karin Hils revelou que recusou o convite para participar da próxima edição de A Fazenda.

A ex-Rouge contou que não se sente preparada para enfrentar a exposição e os desafios emocionais do confinamento da Record, revela o Notícias da TV.

"Hoje as coisas estão tão delicadas com a internet. Meus amigos, na verdade, me dão esse feedback e eles falam: 'Karin, se você entrasse em um reality show, você ia ser muito amada ou muito odiada'. Porque eu sei que sou uma pessoa estranha e diferenciada", declarou.



Atualmente em cartaz com o musical Wicked, como a feiticeira Madame Morrible, a artista afirma estar focada na carreira no teatro e garantiu que um reality show não está nos seus planos por enquanto.

A cantora reconheceu que é intensa, difícil de decifrar e muito sincera, o que às vezes gera ruídos.

"São aspectos da minha personalidade que eu mesma procuro observar, em terapia, para me fazer entender para as pessoas. Porque às vezes eu sou muito expressiva, outras horas muito calada, e falam que sou difícil de ser interpretada e sou muito sincera", disse Karin

Vale lembrar que o mesmo portal Léo Dias havia indicado ter fontes que revelaram a participação da artista no reality.

Além da participação no grupo Rouge, Karin já se destacou em "Aquele Beijo" (2011), na Globo, e A Infância de Romeu e Julieta" (2023), no SBT, além de ter interpretado Alcione no musical biográfico "Marrom, o Musical".