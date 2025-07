A Fazenda 17: Namorada de Belo abre o jogo sobre participação no reality

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Rayane Figliuzzi tem vivido uma nova fase de exposição desde que assumiu publicamente o relacionamento com o cantor Belo.

Em entrevista ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, nesta quinta-feira (24), ela falou sobre a adaptação à fama repentina e à intensidade dos fãs do pagodeiro.

Além disso, a modelo e influenciadora falou sobre os boatos que apontam sua participação na A Fazenda 17.

Rayane Figliuzzi fala sobre Belo e A Fazenda 17

No programa, Rayane comentou o impacto da atenção pública em sua vida pessoal após o início da relação, destacando o assédio por parte do público. "Está bem grande, mas está bem legal, tranquilo. As pessoas estão sendo legais comigo", pontuou, segundo matéria do Notícias da TV.

"No começo, foi complicado de entender a grandeza do Belo, ele é muito famoso mesmo, eu não tinha essa noção", revelou ainda. "Eu fico muito feliz pelo carinho, e ele também, mas eu fui entendendo e me colocando no meu lugar de namorada. Foi começando a dar certo".

Os boatos mais recentes envolviam uma suposta participação dela em A Fazenda 17, reality da Record.

A especulação surgiu após Rayane ser vista nas instalações da emissora, e foi repercutida pelo portal Léo Dias, mas a modelo negou sua participação no programa: "Não assinei nenhum contrato".

"Teria que ser bem conversado mesmo, não é nem por causa do relacionamento, mas eu tenho um filho de três anos, eu fico 15 dias sem ver ele e já morro", justificou ela.