Monyque, irmã de Zé Felipe, reage a boatos de crise familiar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Agrônoma fala abertamente sobre rumores após fim do casamento do irmão com Virginia Fonseca e relacionamento com a cunhada depois da separação.

Clique aqui e escute a matéria

A agrônoma Monyque Isabella Costa, irmã do cantor Zé Felipe, resolveu falar sobre os boatos de que estaria afastada do irmão com o fim do casamento dele com Virginia Fonseca.

Após postar fotos de um passeio de barco com a ex-cunhada, Monyque foi questionada por internautas e respondeu de forma direta.

Uma seguidora comentou: "Como gostam de criar narrativas, esses dias ela tava na casa do Zé".

Ela confirmou: "Né? O povo só vê o que quer."



Bia Miranda choca internet com resposta para pedido de perdão da mãe; veja o que ela disse!

O que dar no Dia dos Avós? 5 sugestões certas para diferentes tipos de avós Leia Também

Monyque desmente crise com Zé Felipe

"Rodeada de amor"

Na legenda da publicação, Monyque também desabafou sobre sua visão da amizade e dos laços familiares. "A amizade é um amor que nunca morre! Num mundo onde valorizam mais o conflito e a desunião, eu sou muito grata e feliz de ser 'do contra'. Obrigada Deus por ter a oportunidade de estar sempre rodeada de amor e poder participar da infância das minhas sobrinhas e do meu afilhado."

O fim do casamento entre Virginia e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação no dia 27 de maio. Em comunicado conjunto, destacaram o compromisso em manter a amizade e cuidar dos filhos, mesmo após o término do relacionamento.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos."