Zé Felipe manda indireta após suspeita de novo affair de Virginia com Vini Jr

Os fãs estão agitados! Depois do nome de Virginia aparecer em mais uma especulação, Zé Felipe teria mandado uma suposta indireta para ex-mulher nas redes sociais.

Tudo começou com um post que revelou que Virginia curtiu uma festa coladinha com o jogador Vini Jr. Logo após, Zé Felipe publicou uma foto que aparece com um casaco com o número 10 atrás, com uma legenda que intrigou a web:

"Em Goiânia tem o 10."

Muitos interpretaram como uma menção ao fato de Vini Jr ser o camisa 7 do Real Madrid e a internet foi a loucura!

"Você é mais! Foi livramento!"; "Você é ouro garoto, pula as indiretas e deixa pra lá, vai viver muito"; "Explica essa legenda pra nós"; "A tranquilidade no olhar de quem não precisa pegar qualquer uma pra se validar e dar o golpe"; "Ele é o 10 sempre", foram alguns dos comentários mais disparados na foto do artista.