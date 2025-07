Atenção: esses 4 signos são verdadeiros ímãs de inveja e olho gordo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nem sempre o brilho pessoal passa despercebido, e, muitas vezes, ele atrai não apenas admiração, mas também energias pesadas, inveja e o temido olho gordo.

Alguns signos do zodíaco, por sua natureza intensa, carismática ou vitoriosa, acabam chamando atenção demais e nem toda atenção é positiva.

Leão



Com seu brilho natural, presença marcante e autoestima elevada, Leão costuma ser o centro das atenções, mesmo sem querer. Esse magnetismo incomoda muita gente, principalmente quem se sente ameaçado por tamanha autoconfiança. Cuidado com quem aplaude de boca cheia, mas torce contra em silêncio.

Proteção: Use um acessório com olho grego ou turmalina negra e evite expor demais sua vida nas redes sociais.

Escorpião



Misterioso, profundo e estrategista, Escorpião exala poder silencioso. E o que não se entende, se inveja. A forma como você supera crises e renasce das cinzas incomoda os fracos, que não suportam sua resiliência. Fique atento aos elogios disfarçados e às amizades forçadas.

Proteção: Banhos de descarrego com arruda e sal grosso ajudam a limpar as energias acumuladas.

Touro



Touro tem uma ligação forte com o conforto, a beleza e a prosperidade, e isso atrai muitos olhares, nem todos bem-intencionados. Sua estabilidade e seu bom gosto podem gerar inveja em quem vive no caos. O jeito tranquilo de lidar com a vida incomoda mais do que você imagina.

Proteção: Carregue um patuá ou pingente de pimenta para afastar vibrações negativas.

Aquário



Criativo, autêntico e sempre à frente do seu tempo, Aquário é aquele que se destaca por ser diferente, e paga um preço por isso. Pessoas conservadoras ou competitivas podem sentir inveja do seu espírito livre e inovador. Proteja suas ideias e projetos de olhares curiosos.

Proteção: Acenda um incenso de alecrim ou lavanda e mantenha seus planos mais importantes em segredo.

