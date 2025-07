Zé Felipe sofre acidente doméstico após o banho e leva pontos: "Deu tudo certo"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantor revelou o que aconteceu nas redes sociais e disse que sofreu um acidente inusitado quando estava saindo do banheiro na última sexta-feira

O cantor Zé Felipe revelou nas redes sociais na noite da última sexta-feira (18) que sofreu um acidente doméstico e precisou levar pontos.

Ele contou aos seguidores nos stories do perfil que estava sentindo dores na orelha depois de enroscar a toalha no brinco que usava.

Zé Felipe explicou que não percebeu que o brinco ficou preso na toalha e acabou puxando. "Eu tava com um brinco e ele enrolou na toalha. Fui enxugar, enrolou aqui e eu puxei", disse.

O cantor resolveu procurar um médico e contou que precisaria dar pontos.

"Graças a Deus, já em casa, deu tudo certo. Tem quatro pontos atrás, não sei quantos pontos internos. E tudo 100%, só alegria", finalizou, após chegar em casa.

Zé Felipe publica reflexão sobre família

No sábado (19), Zé Felipe utilizou novamente as redes sociais, dessa vez para fazer uma reflexão sobre família nos stories.

Ele compartilhou a seguinte frase: "Família é quem sangra com você. O resto é plateia". Muitos fãs começaram a especular teorias de que ele poderia estar se referindo à Monyque Isabella Costa, irmã do cantor, que costuma viaja com a ex-esposa dele, Virginia Fonseca.

Virginia e Zé Felipe iniciaram o relacionamento em 2020. Atualmente, eles têm três filhos: Maria Alice (3), Maria Flor (2) e José Leonardo (10 meses).