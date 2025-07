AYO Spa inaugura com proposta de bem-estar sensorial e tratamentos exclusivos na capital pernambucana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Novo espaço em Boa Viagem abre as portas em 24 de julho com foco em experiências únicas, rituais personalizados e ambiente acolhedor.

O AYO Spa será inaugurado oficialmente no dia 24 de julho, às 17h, na Galeria João Roma, em Boa Viagem, com um evento especial assinado por Carol Vaisman.

O espaço promete se tornar um novo destino de bem-estar em Recife, unindo estética, sensorialidade e relaxamento profundo em um ambiente sofisticado e acolhedor.

Mais do que um spa, o AYO se apresenta como um refúgio completo para quem deseja desacelerar, se reconectar e viver experiências terapêuticas personalizadas. A proposta é oferecer momentos de pausa reais, com atenção especial aos detalhes e ao silêncio.

Estrutura completa para momentos de autocuidado

O espaço conta com nove salas de terapia, cada uma com proposta única. Entre os destaques estão a sala da gestante, o exclusivo ritual a dois, a sala da noiva, head spa e até um espaço com tatame para terapias orientais.

Os serviços incluem tratamentos faciais e corporais, drenagens, banhos terapêuticos e protocolos autorais desenvolvidos especialmente para o spa.

Diferenciais que elevam a experiência

Entre os principais atrativos estão os rituais exclusivos como o “Face & Body Sculpt & Detox”, que combina técnicas para resultados estéticos e sensoriais.

O AYO também prioriza uma curadoria rigorosa de produtos veganos e orgânicos, e um atendimento atento que busca entender as necessidades do cliente para oferecer o melhor ritual para cada fase da vida.

Ambiente acolhedor e sensorial

Com uma estética inspirada no acolhimento e na natureza, o ambiente do spa aposta em luz indireta, texturas naturais e estímulos que convidam ao silêncio e à introspecção. A proposta é promover um verdadeiro mergulho em si, longe da agitação do dia a dia.

Como agendar um atendimento

Os agendamentos podem ser feitos pelo WhatsApp ou via Instagram.

A equipe do spa oferece suporte personalizado para indicar o melhor ritual de acordo com as necessidades e objetivos do cliente.