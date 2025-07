Exposição "Do Barro e da Cana vem a Paisagem" une arte, memória e natureza no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Abertura será no dia 23 de julho, às 19h, no Villa Bistrô, no Espinheiro. Mostra reúne cerâmica e pintura em diálogo com a paisagem e a memória

A relação sensível com a terra, o tempo e os ciclos da natureza é o fio condutor da exposição “Do Barro e da Cana vem a Paisagem”, que abre ao público nesta terça-feira (23), às 19h, no Villa Bistrô, no bairro do Espinheiro, no Recife. A entrada é gratuita.

Com curadoria de Márcia Cabral, a mostra reúne obras dos artistas Agenor Martins, Célia Campello, Julia Costa e Lorane Barreto, que exploram a cerâmica e a pintura como caminhos de expressão ligados à ancestralidade e à identidade cultural.

As peças em cerâmica, moldadas e tingidas com melaço de cana, evocam a doçura simbólica dos nossos ciclos históricos e culturais. Já as pinturas apresentam paisagens vibrantes de frutas, pássaros e matas, chamando atenção para a beleza dos detalhes do cotidiano.

Mais que uma exposição, “Do Barro e da Cana vem a Paisagem” propõe uma travessia poética entre matéria, natureza e criação. Cada obra é um gesto de pertencimento, memória e transformação, conectando o público à sensibilidade do viver.

Serviço

Exposição: “Do Barro e da Cana vem a Paisagem”

Abertura: 23 de julho (terça-feira), às 19h

Local: Villa Bistrô – Rua da Hora, 330, Espinheiro – Recife

Entrada: Gratuita