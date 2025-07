Instituto Giovanna Stefani completa 5 anos e inaugura novo espaço adaptado para neurodivergentes na Zona Sul do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Instituto comemora os cinco anos de reforço e compromisso com cuidado humanizado a crianças e adolescentes com TEA e dificuldades de aprendizagem.

Clique aqui e escute a matéria

O Instituto Giovanna Stefani celebra cinco anos de atuação dedicada ao desenvolvimento infantojuvenil com a reinauguração de seu novo espaço, localizado no bairro de Setúbal, Zona Sul do Recife.

A clínica, com 600m², foi especialmente planejada para o acolhimento integral de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), síndromes, atraso no desenvolvimento global e dificuldades de aprendizagem.

Com arquitetura moderna, salas terapêuticas adaptadas, equipamentos novos e estrutura 100% acessível, o espaço visa garantir conforto, segurança e estímulos adequados para os pacientes e suas famílias.

“Desde sua criação, o diferencial do Instituto está na abordagem humanizada, que respeita o indivíduo, sua história e particularidades, juntamente com suas famílias. Presamos e cultivamos o acolhimento, a empatia, o amor e cuidado. Trabalhamos com ética, respeito, compaixão, consentimentos e assentimentos”, definiu Giovana Stefani, uma das criadoras da clínica.

“Mais do que um espaço físico, essa reinauguração representa nossa evolução enquanto equipe e missão. Estamos prontos para acolher com ainda mais cuidado, escuta e responsabilidade as famílias que confiam em nosso trabalho”, afirmou Helena Possidônio, sócia do Instituto.

O Instituto conta com uma equipe interdisciplinar altamente qualificada, composta por profissionais de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia, acompanhante escolar, educador físico e parceiros médicos neurologistas e psiquiatras.

O trabalho é realizado de forma integrada, focando na individualidade de cada paciente e no acompanhamento próximo às famílias e escolas.

A escuta ativa das famílias, o acolhimento emocional e a construção de vínculos de confiança fazem parte do processo terapêutico. “Nosso objetivo é oferecer um cuidado integral, que vai além da queixa inicial. Queremos ajudar nossos pacientes a desenvolverem habilidades, construírem relações saudáveis e ganharem mais autonomia e qualidade de vida”, reforçou Suiene Alvino, sócia do Instituto.

A celebração da nova etapa contará com um coquetel de reinauguração no próximo dia 28 de julho, a partir das 17h, no novo endereço: Rua Cosmorama, 34. O evento será voltado para pacientes, famílias e parceiros e contará com atividades para as crianças, visita guiada aos espaços e roda de conversa com profissionais da equipe.

Serviço