Monstros terá 4ª temporada na Netflix com novo caso chocante

Após repercussão do arco sobre os irmãos Menéndez, antologia criminal prepara próxima história com foco em Lizzie Borden, ícone da crônica policial

Mesmo sem data oficial para o lançamento da 3ª temporada, a antologia criminal Monstros, da Netflix, já tem planos avançados para um quarto ano.

Segundo informações da Variety, a equipe criativa da série está desenvolvendo uma nova trama baseada em um dos crimes mais emblemáticos do século XIX: o caso de Lizzie Borden.

A história de Lizzie, acusada de assassinar o pai e a madrasta a machadadas em 1892, em Massachusetts (EUA), já foi adaptada várias vezes para o cinema e a TV — entre elas, a série The Lizzie Borden Chronicles, com Christina Ricci, e o filme Lizzie, estrelado por Chloë Sevigny e Kristen Stewart.

Apesar da brutalidade do crime, Lizzie foi absolvida e se tornou uma figura infame na cultura americana.

Embora a Netflix ainda não tenha confirmado oficialmente a renovação, fontes ligadas à produção afirmam que as gravações podem começar ainda no segundo semestre.

A aposta em Lizzie Borden mantém o tom sombrio da série, que já revisitou figuras como Jeffrey Dahmer e os irmãos Menéndez — caso que fez grande sucesso em sua segunda temporada, lançada em 2024.

Enquanto isso, a terceira temporada continua prevista para estrear ainda este ano, com Charlie Hunnam no papel do notório assassino Ed Gein — conhecido por transformar restos humanos em objetos de uso cotidiano.

O elenco ainda traz nomes como Laurie Metcalf, Tom Hollander e Olivia Williams.

Desde sua estreia em 2022, Monstros conquistou a audiência global com roteiros intensos, atuações impactantes e histórias reais que chocaram o mundo.

A expectativa para os próximos capítulos da série só cresce — e o nome de Lizzie Borden promete manter o nível de tensão lá em cima.