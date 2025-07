Os 5 doramas mais viciantes para quem ama romance e emoção!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Está desejando assistir algo mais leve e romântico? Separamos uma listinha com doramas de romance incríveis que prometem te deixar viciado!

Clique aqui e escute a matéria

Se você é fã de doramas e adora acompanhar histórias de amor que fazem o coração acelerar, está no lugar certo!

Nesta matéria, separamos uma listinha especial com alguns doramas que são perfeitos para quem ama romance e emoção.

Prepare o coração, faça a pipoquinha e assista essas produções incríveis no conforto de casa!

Doramas viciantes de romance

Imagem do dorama "My Secret Romance" - Reprodução/ Netflix

1. Rainha das Lágrimas

Sinopse:

A rainha das lojas de departamentos e o príncipe dos supermercados enfrentam uma crise conjugal. Até que o amor milagrosamente volta a florescer.

Episódio final: 28 de abril de 2024



Emissora original: tvN



Primeiro episódio: 9 de março de 2024 (Coreia do Sul)



Prêmios: Baeksang Arts Award for Most Popular Actor

Onde assistir: Netflix.

2. My Secret Romance

Sinopse:

Uma mulher arruma várias confusões com seu novo chefe que, por acaso, é alguém com quem ela teve uma relação no passado.

Episódio final: 30 de maio de 2017



Gêneros: Drama coreano, Romance, Comédia, Comédia romântica, Soap opera, Drama, Biográfico



Emissora original: OCN



Primeiro episódio: 17 de abril de 2017 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Viki.

3. Sorriso Real

Sinopse:

Em meio a uma disputa pela herança, um charmoso herdeiro de uma rede de hotéis se apaixona por uma mulher carismática e seu enorme sorriso.

Episódio final: 6 de agosto de 2023



Primeiro episódio: 17 de junho de 2023 (Coreia do Sul)



Emissora original: JTBC



Criado por: Cheon Sung-il



Elenco: Lee Jun-ho; Im Yoon-ah

Onde assistir: Netflix.

4. Mulher Forte, Do Bong-soon

Sinopse:

Dona de uma força super-humana, Bong-soon não tem muita dificuldade para combater criminosos. Complicado mesmo é se ver dividida entre o amor de seu belo chefe e um policial intrigante.

Episódio final: 15 de abril de 2017



Primeiro episódio: 24 de fevereiro de 2017 (Coreia do Sul)



Gêneros: Romance, Comédia, Terror, Ação, Guerra



Emissora original: JTBC

Onde assistir: Viki.

5. Oh Minha Vênus

Sinopse:

Depois de 15 anos de namoro, uma advogada leva um fora do namorado por ter ganhado peso. Com a ajuda de um personal trainer, ela quer ficar em forma e mudar de vida.

Episódio final: 5 de janeiro de 2016



Primeiro episódio: 16 de novembro de 2015 (Coreia do Sul)



Autor: Kim Eun-ji



Gêneros: Drama, Comédia romântica

Onde assistir: Netflix.