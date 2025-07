Afaste a inveja com o banho de folha de louro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os banhos de ervas são muito importantes para as pessoas mais sensíveis e que se preocupam com energias negativas, como inveja e mau-olhado!

A inveja, um sentimento que existe em diversas pessoas, pode muitas vezes parecer uma energia pesada que nos rodeia.

Seja no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo nos pequenos sucessos do dia a dia, a sensação de que "olhares tortos" nos acompanham pode ser algo desgastante.

Por esse motivo, vamos apresentar como fazer esse banho de folha de louro para afastar a inveja da vida. Veja agora!

Banho de folha de louro

Imagem ilustrativa da folha de louro! - Reprodução/ iStock

Antes de qualquer coisa, escolha realizar o seu banho de folha de louro em um domingo ou segunda-feira.

Comece esquentando dois litros de água e, quando começar a ferver, adicione um punhado de folhas de boldo.

Depois, desligue o fogo, aguarde o líquido esfriar um pouco e coe.

Após o banho de higiene, derrame a preparação do pescoço para baixo, sem enxaguar.

Em seguida, deixe o corpo secar naturalmente e vá dormir com o banho para potencializar a limpeza energética.

No dia seguinte, descarte as folhas restantes em um jardim ou em contato com a terra.

A frequência do banho pode variar de acordo com sua intuição e necessidade.