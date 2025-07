Simpatia do dente de alho espanta más energias e afasta gente invejosa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O dente de alho é conhecido desde a antiguidade como um potente ingrediente de proteção espiritual. Ele carrega força contra o mal, repele inveja, afasta energias pesadas e cria um verdadeiro escudo vibracional ao seu redor.

Utilizar o alho como simpatia é uma forma ancestral e eficaz de preservar sua casa e sua vida de influências externas nocivas.

Essa prática simples pode ser feita em casa, sem complicações e com muita fé.

Como fazer a simpatia do dente de alho

Para realizar essa simpatia, você vai precisar de:

1 dente de alho com casca

com casca 1 pedaço pequeno de papel branco

1 copo com água

Escreva no papel o nome da pessoa ou da situação que você deseja afastar. Dobre o papel, envolva com o dente de alho e coloque tudo dentro do copo com água. Deixe o copo em um local onde ninguém veja por 7 dias.

O que fazer após o sétimo dia?

Após os sete dias, jogue a água fora, de preferência em um ralo longe da entrada de casa. O dente de alho e o papel devem ser descartados no lixo, mas mentalizando que todo o mal está indo embora junto com eles.

Quando fazer a simpatia do alho?

Essa simpatia é ainda mais poderosa se feita numa segunda-feira ou durante a lua minguante, períodos ideais para afastar o que não serve e cortar energias negativas. Faça com fé, mentalizando sua proteção e o fim das más vibrações.

O poder do alho na proteção espiritual

Além da simpatia, você pode manter um dente de alho em um saquinho atrás da porta ou próximo à entrada da casa. Ele age como um amuleto protetor, absorvendo a inveja e filtrando a energia de quem entra no seu lar.

