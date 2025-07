Oficina Francisco Brennand promove vivência com ceramistas quilombolas e gratuidade para entregadores e motoristas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos dias 25 e 26 de julho, a Oficina Francisco Brennand, localizada na Zona Oeste do Recife, encerra o mês com uma agenda que une arte, memória e reconhecimento social.

Em comemoração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e ao Dia do Motorista, ambas as datas celebradas em 25 de julho, o museu-ateliê promove ações gratuitas voltadas a dois públicos distintos, mas igualmente importantes: mulheres quilombolas e profissionais da mobilidade urbana.

A iniciativa contempla uma imersão cerâmica com ceramistas quilombolas do Maranhão e a entrada gratuita para motoristas e entregadores da Região Metropolitana do Recife, incluindo motoristas de ônibus, táxi, aplicativos e entregadores.

Cerâmica como território de memória e resistência



A programação do dia 25 tem início com a 19ª edição da Imersão da Oficina, que desta vez traz o tema “Saberes, Territórios e Produção Cerâmica”. A atividade será conduzida por Maria da Paz de Jesus e Lucileide de Jesus, ceramistas do quilombo Itamatatiua, no Maranhão, que também participam da exposição “Cosmo/Chão”, em cartaz na Oficina.

A vivência propõe uma conexão entre arte ancestral e práticas contemporâneas, com momentos de visita mediada, roda de conversa e, no sábado (26), uma oficina prática de modelagem em barro. A participação é gratuita, sujeita à lotação, e as inscrições estão disponíveis no Instagram oficial do espaço (@oficinafranciscobrennand).

Gratuidade para quem move a cidade



Reconhecendo a rotina intensa e o papel essencial dos profissionais da mobilidade, a Oficina concederá entrada gratuita, nos dias 25 e 26, a motoristas e entregadores mediante comprovação profissional.

A cortesia vale também para um acompanhante. O objetivo é facilitar o acesso à arte e ao patrimônio cultural, muitas vezes distante da rotina desses trabalhadores.

A iniciativa abrange motoristas de ônibus, vans de turismo, taxistas, motoristas de aplicativo e entregadores, estendendo-se por dois dias para contemplar diferentes turnos de trabalho.

Visitas mediadas e formação de público



Além das ações especiais, a Oficina mantém seu programa de visitas mediadas para grupos escolares e não escolares ao longo do ano. O agendamento é gratuito, embora a entrada ao museu seja paga.

As visitas, voltadas para turmas entre 15 e 42 pessoas, ocorrem às quartas e sextas às 9h30 e 14h30, e aos sábados às 14h30. Agendamentos podem ser feitos pelo site ou redes sociais da instituição.

Sobre a Oficina Francisco Brennand



Fundada em 1971 e transformada em instituto cultural em 2019, a Oficina Francisco Brennand se dedica à preservação e difusão do legado do artista pernambucano.

Localizada na antiga cerâmica da Várzea, a instituição abriga centenas de obras distribuídas entre espaços expositivos, jardins projetados por Burle Marx e ateliês.

A Oficina também mantém uma unidade no Bairro do Recife, na Casa Zero, voltada a ações de apoio e extensão cultural.

Serviço