Oficina Francisco Brennand celebra dia do nascimento do artista com entrada gratuita e nova exposição; confira programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Espaço oferecerá programação que incluirá visitas mediadas, abertura da exposição do artista Abiniel Nascimento e apresentação musical

Neste dia 11 de junho, Francisco Brennand completaria 98 anos se estivesse vivo. Para marcar a data, a Oficina Francisco Brennand, que perpetua o legado do ceramista bem no meio na Mata da Várzea, na Zona Oeste do Recife, terá entrada gratuita ao público durante o funcionário, das 9h às 17h.

Ao longo do dia, o espaço oferecerá uma programação que incluirá visitas mediadas, abertura da exposição "A Grande Boca", do artista Abiniel Nascimento, e uma apresentação musical de clarinete e piano, coordenada por pianista Antônio Nigro.

Visitas guiadas

Pela manhã, às 10h, será realizada a primeira visita mediada pelo "Núcleo Saturno", com a curadora Rita Vênus, com vagas limitadas para até 40 pessoas, proporcionando ao público um percurso por obras produzidas entre as décadas de 1970 e 2010.

Já às 15h, uma segunda visita mediada será oferecida, retomando o convite ao público para conhecer, com acompanhamento especializado, os jardins esculturais, salões e núcleos expositivos do museu.

Imagem da Oficina Francisco Brennand, no Recife - MARINA DOMAR/DIVULGAÇÃO Imagem da Oficina Francisco Brennand, no Recife - MARINA DOMAR/DIVULGAÇÃO

Fundada em 1977, a Oficina foi transformada em um instituto cultural sem fins lucrativos em 2019, após a morte do artista. O museu-ateliê salvaguarda um amplo conjunto de obras do artista, distribuídas em espaços expositivos, jardins e reserva técnica.

Música

Às 11h, a programação segue no Cineteatro Deborah Brennand com uma apresentação musical que reúne clarinete e piano, sob coordenação do professor e pianista Antônio Nigro, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O concerto integra a parceria entre a Oficina Francisco Brennand e a SuperCult da UFPE.

"A Grande Boca"

A partir das 13h, a Oficina Francisco Brennand recebe em sua Olaria a nova exposição de Abiniel Nascimento, "A Grande Boca", resultado do processo de pesquisa que a artista desenvolve desde 2022, no cruzamento entre arte, alimentação e espiritualidade.

Sob acompanhamento curatorial de Ariana Nuala, a pesquisa encontrou na cerâmica seu ponto de virada. É por meio da argila e do gesto que "A Grande Boca" ganha forma e se inscreve na matéria com olhos e mãos atentos.

"A pesquisa já se desdobrou em algumas ações, em experimentos, mas é nesse momento que ela começa a ganhar um corpo imprescindível para sua existência: o corpo cerâmico. Este, o corpo agenciador das relações anunciadas na pesquisa", afirma Abiniel.

A mostra fica em cartaz até o dia 15 de julho, com visitação de quinta a domingo. A Oficina Brennand compreende também edificações fabris, ateliês e uma capela, cujo projeto é de autoria dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha e Eduardo Colonelli, instalações de atendimento ao público, como café e loja, e unidade de apoio localizada no Bairro do Recife, na Casa Zero.

SERVIÇO

Aniversário de Francisco Brennand

Onde: Oficina Francisco Brennand (R. Diogo de Vasconcelos, S/N - Várzea, Recife)

Quanto: Gratuito

Atividades: