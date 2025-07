3 unhas discretas e elegantes para eventos formais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Essas unhas combinam com vestidos de gala, terninhos e até aquele pretinho básico. Elegância é saber equilibrar os detalhes. Confira ideias!

Clique aqui e escute a matéria

Quando a ocasião pede sofisticação, as unhas também precisam estar à altura, mas sem exageros. Para quem busca um visual refinado, confira três sugestões de unhas discretas que combinam elegância, sutileza e muito bom gosto.

1. Francesinha clássica com toque moderno



O branco na ponta continua sendo sinônimo de elegância, mas você pode inovar suavemente com uma base em nude rosado, leitoso ou até um tom translúcido. O resultado é uma unha delicada e refinada, que combina com qualquer look formal.

2. Esmalte nude com acabamento perolado



O nude nunca sai de moda, mas quando ganha um leve brilho perolado, ele se transforma. Ideal para quem quer discrição com um toque de glamour. Aposte em tons como bege, champanhe ou rosa queimado com brilho sutil.

3. Nail art minimalista em tom neutro



Um detalhe faz toda a diferença. Que tal uma unha nude ou cinza claro com uma pequena pedrinha no centro da unha anelar, ou um traço dourado bem fino próximo à cutícula? É moderno, elegante e não exagera na produção.